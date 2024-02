Condenan a influencer colombiana ‘La Tremenda’ que confesó drogar a su marido y abusar de él

Dailyn Montáñez es una influencer con 1.9 millones de seguidores y se llama ‘La tremenda’. La están atacando en redes por confesar que alguna vez drogó a su marido, Yordan Galván, y presuntamente abusó de él, sexualmente, sin su consentimiento.

Esto lo confesó en el podcast ‘El Show’ de Mariam Obregón, donde luego de la introducción (donde ella afirma “que está nerviosa”), y ella, al hablar de que llegó a Medellín, luego de hacer compras, comienza a develar lo que hizo.

Ambos tienen 5 años juntos. “5 años aguantándome a esta tóxica”, bromea Jordan. Y luego de los tragos, como ritual del comienzo del show, comienzan con las preguntas. Y en uno de los apartes llega lo problemático.

“Resulta que yo tengo un amigo y le comenté que quiero hacerle ‘eso atrás a mi marido’” (refiriéndose a chupar su trasero) “pero él no se deja. No le gusta”.

Yordan dice entre risas que “se sintió violado”.

Su amigo le dijo que le echara una sustancia en el trago “y que él se dejaría hacer lo que ella quisiera”.

Ella hizo lo convenido y contó que él no reaccionaba ni nada. Pensó por un momento que le estaba haciendo una broma. Ella, sin embargo, le comenzó a depilar su trasero, con pañitos.

Él, al levantarse, sintió que se sentía violado. No se sentía él mismo.

Esta vieja confesó en una entrevista PUBLICA que puso a su pareja en estado de indefensión para abusar de su integridad con total normalidad y muerta de la risa? Enferma💀 ojo con la normalización del abuso mi gente. pic.twitter.com/PX8XPF2W5t — Laura🎀 (@refisaall) February 17, 2024

Cómo reaccionaron en redes ante el presunto abuso de Yordan, con quien ‘La Tremenda’ tiene un hijo

Básicamente, condenan a la influencer por presuntamente abusar de su esposo (se casaron recién) por su comportamiento, también poniendo sobre la mesa el asunto del abuso sexual masculino, del que poco se habla.

“Que barbaridad la normalidad con la que presentan esto. Que mensaje tal fatal para los adolescentes y jóvenes lo vean. Gente que no ve más allá de sus limitadas capacidades”, “Que horror lo normalizada que está la violación y lo peor es que ella cree que lo que hizo está bien y no, drogó y violó a su novio”, “Qué peligro cómo han normalizado tantas aberraciones sexuales. ¿Cuándo entenderán que no debes tocar a una persona sin su consentimiento? Mucho menos tocarla en estado de indefensión y peor cuando te ha expresado que lo que quieres hacer en la intimidad a él NO le gusta”, son algunos de los comentarios.

Lo mas alarmante del caso es que tienen un bebé, la situación de abuso y violencia intrafamiliar que debe pasar esa criaturita es bastante triste 😔 — Laura🎀 (@refisaall) February 17, 2024

A la influencer ya la atacan en Instagram por lo que hizo.