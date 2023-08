Presentadora venezolana acusa a actor colombiano de abuso sexual y así respondió él

Juan Pablo Raba, actor colombiano, no está viviendo un buen momento, luego que la presentadora venezolana Joseline Rodríguez lo acusara de haberse propasado con ella, cuando recién empezaba en la industria de la televisión.

Durante el canal de YouTube de Gustavo Campos, Joseline relató que uno de sus primeros días en el canal RCTV se toó con el galán de telenovelas quien le preguntó si conocía las instalaciones a lo que ella respondió de manera negativa pues aun no debutaba como presentadora y él se ofreció a mostrárselo.

El artista que protagonizó distintas telenovelas como Mi gorda bella, Narcos, La reina del Sur, Flor Salvaje, Pobres Rico, entre otras ha sido duramente criticado en redes sociales tras el relato de la mujer y no se quedó callado.

El enfrentamiento de Juan Pablo Raba con una presentadora venezolana

“Para entrar a un estudio, tú tienes que abrir una puerta pesada, que es hermética, por el sonido. Entras y quedas en un cuarto que es oscuro y luego sí entras al estudio. Bueno, mi amor, cuando yo entré a ese cuarto de estudio, ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano. Yo, como pude, lo empujé. En eso vi que entraron unos camarógrafos. Salgo corriendo, me voy al baño, en donde tenía un locker y llego a llorar. Ahí, las vestuaristas me preguntaron qué pasaba y yo les digo: Ese hombre me intentó agarrar y meterme mano’. Ellas me dijeron: ‘Cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti’”, fue el relato de Joselyn.

Ante las fuertes acusaciones, Juan Pablo Raba no se quedó callado y decidió responderle ante los fuertes señalamientos que ha soportado en sus redes sociales.

Y es que si bien Raba ha optado por guardar silencio, algunos medios colombianos se han puesto en contacto con él, y ha respondido que tomó medidas legales por lo que no hablará hasta estar totalmente asesorado por sus abogados.

Lo que si es cierto es que se comunicará por medio de un comunicado oficial donde expondrá las medidas que tomará. Juan Pablo tiene 20 años casado con la también actriz Mónica Fonseca con quien tuvo dos hijos.

Algunos usuarios le han mostrado su apoyo ante las fuertes acusaciones, pues confían en él y acusan a la presentadora de querer resaltar tras el poco reconocimiento que ha tenido en pantallas.