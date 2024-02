Darío Gómez: famosos colombianos que han sido víctimas de terribles brujerías

El hermano de Darío Gómez, en plena disputa con su ex esposa, que acaba de sacar un libro de memorias, la acusó de hacerle un amarre a su cónyuge para mantenerlo a su lado. De hecho, supuestamente, en contubernio con la suegra y con la comida que le daba.

Pero el músico no ha sido el único que ha sufrido de esto. De hecho, esta práctica ha tenido otras “víctimas” que han confesado lo que han sufrido dentro de la farándula nacional.

Famosos colombianos que cuentan que fueron víctimas de brujería como Darío Gómez

La Segura

Natalia Segura, conocida como ‘La Segura’, reveló en una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores que estaba siendo víctima de brujería y se la hacía alguien cercano en su círculo social.

Esta reveló que le tenía envidia y que solamente quería hacerle daño.

“Por supuesto que creo que existe la brujería porque así como existe el bien, existe el mal. Hay gente mala que practica la brujería para hacerle el mal a otra persona. De hecho, estoy completamente segura y sé exactamente qué persona en este momento me está haciendo brujería”, dijo la caleña, que afirmó que estaba pegada a Dios.

Greeicy Rendón

Ella afirmó que en algún momento también le hicieron brujería y se sentía muy triste y deprimida. Incluso tuvo pensamientos suicidas.

“Llegaba al set de grabación y donde yo llegaba, la gente se iba. Empecé a coger hábitos de hacerme en los mesones de maquillaje, a ponerme audífonos y hacerme en esquinas como alejándome de todo”, dijo para Se dice de mí en 2017.

Marcela Reyes

La influenciadora afirmó que descubrió que le hacían brujería cuando nació su hijo Valentino.

“Ay bebés, imagínense que sí. Cuando recién tuve a Valentino me pasó algo refuerte y uff, hasta se me eriza la piel, vomitaba cosas súper raras y me di cuenta quién era…una amiga”. La DJ no dio más detalles.

Sandra Mazuera

La presentadora le contó a Lo Sé Todo en 2018 lo que le pasó al respecto con su emprendimiento.

“Hasta brujería nos hicieron a nosotros en el restaurante, pero contra Dios no hay nadie, entonces los negocios salen adelante a pesar de todo lo que se ponga”.