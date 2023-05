Sigue la polémica tras la muerte de Darío Gómez: ahora su hija habla mal de su nieta Daniela.

Desde que el cantante falleció éste no ha podido reposar sobre su tumba, pues las polémicas han surgido incluso durante su velorio y entierro en el que sus familiares protagonizaron las escenas más bochornosas que aún son recordadas con pena y dolor por los fieles seguidores de este artista que sigue siendo admirado por su público.

Hasta ahora su hija Catalina Gómez es quien ha dado más de qué hablar, pues sobre ella han recaído los más duros comentarios entre en el que destaca su reciente intervención en las redes sociales en las que comentó cuál es su actual relación con su sobrina Daniela a quien el artista le escribió una de sus más emblemáticas canciones.

Hija de Darío Gómez no habla bien sobre la nieta del cantante

A través de la dinámica de la caja de preguntas, la hija de Darío Gómez se dedicó a responder algunas interrogantes de sus más fieles seguidores. Pero, uno de ellos se dio a la tare de indagar sobre cómo se la lleva actualmente con Daniela a quien ya no la ha visto más compartir con ella. Ante esto, la hija del artista de música popular respondió que ya n tiene casi contacto con ella, pues desde la muerte de su padre han perdido por completo el contacto.

“Con Danielita yo no me hablo nada, antes hacía unos años mi mamá y yo eran las que en los cumpleaños la llevábamos a almorzar, comíamos con ella, le comprábamos su regalo, su ropita, pero ya no más”, dijo Catalina en sus redes sociales.

Ante esto, la misma Daniela hizo uso de sus redes para también reiterar que se ha mantenido muy distante de su tía y que eso ha sido así desde siempre. Incluso añadió que solo llegó a compartir tiempo con ella durante un viaje a Europa que le regaló hace años su abuelo que estaba aún con vida.

Con estas declaraciones y enfrentamiento se alborotaron las redes hasta el punto de que se dividieron las opiniones y surgieron fuertes comentarios: “De esas aguas mansas líbrame Dios… que miedo! Víbora de cascabel”, “Está vieja se quiere ganar todo el protagonismo”, expresaron algunos usuarios.