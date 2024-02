Ella es la única ‘gorda’ de ‘La casa de los famosos’ y por esto disfruta que se lo digan en la cara

Si Omar Murillo le dice a Karen Sevillano que los afrocolombianos se ‘victimizan’, alguien que nunca ha hecho eso con su peso es la única ‘gorda’ de ‘La casa de los famosos’, Johana Velandia, comediante que en redes sociales se llama ‘Una Gorda Ahí'.

De hecho, es su humor ácido, sin filtros y totalmente confrontativo pero relajado lo que le ha hecho granjearse, con su talla como plus, un lugar en la comedia nacional. Incluso tiene en TikTok una sección llamada ‘Gordiconsejos’ donde lee las preguntas más ocurrentes de sus seguidores acerca del sexo y las parejas.

Johana se ha hecho famosa por contar en sus rutinas qué es ser gorda (es un estado mental, según ella) y cómo es serlo en una ciudad como Villavicencio, de donde es oriunda. De hecho, ella se mudó a Bogotá para seguir triunfando en la comedia. Su rutina se llama “Lo que callamos las gordas” y la presenta en vivo en varias ciudades del país.

Su lenguaje es castizo, coloquial, sin temor a decir groserías. Pero las encaja tan bien con su picardía, que por eso se ha ganado la simpatía de la gente. Integra incluso películas como ‘La sociedad de la nieve’.

“La película trata sobre unos mks uruguayos y se fueron en avión y en ese entonces montar era un lujo, le tocaba pagar en un riñón, no como en esas chivas. Se estrellaron. Donde hubiese sido en Colombia no los buscan”, comienza a relatar desde el minuto dos de su rutina. “De entrada me muero, porque en las películas siempre mueren el negro y el gordo”, se burla.

Además, Johana ha sido la única que se ha enfrentado (y salido victoriosa) en La Logia, un formato de Youtube donde el comediante es confrontado en su rutina.

Johana Velandia: de dónde viene y por qué también es famosa en ‘La casa de los famosos’

Johana estuvo casada por 15 años y tiene dos hijas adolescentes, una de ellas es Aleja Pinzón. Y ella la ayuda en sus emprendimientos y videos .

De hecho, ya ha sido modelo de tallas grandes, y además ha posado incluso junto a Esperanza Gómez. También es locutora.