‘Hombre no es gente’: de dónde sale la expresión por infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole

Que no importa si es feo o bonito, o Brad Pitt o un Oompa Loompa: los hombres engañan (las mujeres también), pero en el caso de Peso Pluma, en Latinoamérica con su infidelidad a Nicki Nicole (y el hecho de salir tan campante como si nada), se ha popularizado la frase, otra vez, de “Hombre no es gente”.

Una frase que se ha apropiado la Generación Z en Latinoamérica cuando se habla de infidelidad y de “cachos” famosos. Pasó con Rauw Alejandro, por ejemplo. Pasa siempre que un famoso termina con otro por una infidelidad. Pasó con Sofía Vergara, pasó con Rosalía, pasó con Shakira, pasa con todas las que siempre sufren de infidelidad en sus vidas.

Pero, ¿de dónde sale expresión tan peculiar?

El origen de ‘Hombre no es gente’, expresión popular por ‘cacho’ de Peso Pluma a Nicki Nicole

Esta, que sirve para mostrar una enorme desconfianza por el género masculino, se origina gracias a la primera actriz venezolana Mimi Lazo en los años 90. Mimi ha sido recordada últimamente por su épica participación en ‘Rica Famosa Latina’ temporada 5 (sus agarrones con Luzelba Manzour y sus ritos con Sandra Vidal ya están en la cultura pop, así como sus peleas con Patricia de León, diva panameña, y con Scarlett Ortiz, con quien volvió a ser amiga).

Pero también por esta frase.

“Hombre no es gente, Dileidy”, le dice el personaje de Mimi a la protagonista (interpretada por Daniela Alvarado), que es una joven humilde que vive en Caracas. Ahí le habla de que no debe confiarse ni mucho menos de los hombres, pues ellos no son claros con sus intenciones.

De hecho, en la novela (como tenía que ser en el clásico formato de drama latinoamericano) ella se enamora de un hombre llamado Luis Fernando, muy por encima suyo en la escala social.