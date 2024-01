“Adora a Dios”: a diferencia de Verónica Alcocer, a Taliana Vargas sí la elogian por su estilo

Verónica Alcocer está en medio del escándalo por la acusación de sus excesivos gastos personales sacados de los impuestos de los colombianos. En cambio, a Taliana Vargas sí la halagan por su estilo, sobre todo el de la posesión de su marido, Alejandro Eder.

Este ya había sido ampliamente comentado el día de la posesión de su marido, por tener un vestido sobrio en color “Azul Virgen María” que sus detractores calificaron como parte de su agenda conservadora y religiosa, muy en consonancia con la imagen que ha vendido hace varios años.

Y esto, también para criticar sus posturas ante el aborto y su enorme religiosidad.

Cosa que para un amplio sector en Colombia tampoco está tan mal.

Sin embargo, María Elena Villamil, diseñadora caleña, posteó el vestido. Y los comentarios fueron bastante halagadores.

“Volvió lo bueno, la familia y Dios”: halagan vestido de Taliana Vargas

En medio de una ráfaga que solamente le toca a Verónica Alcocer por sus gastos personales, si bien cuestionan a Vargas por hacer lo mismo, muchos defensores les dicen a sus críticos envidiosos.

Por otro lado, alaban la elegancia de Taliana y hasta una seguidora conservadora dijo que “por fin volvió lo bueno, Dios y la familia”, aduciendo a cómo el vestido representaba su ideología.

También halagan la elegancia del vestido que Vargas llevó con gracia, más en una ciudad tan calurosa como Cali.

Cosa curiosa: Verónica Alcocer, a quien han vuelto a llamar Lady D1, también ha usado vestidos de la diseñadora caleña, que ha escogido personalmente. Uno de ellos incluso para la coronación del rey Carlos III.

Pero Villamil con el post ha mostrado su filiación política, al poner en su post lo siguiente: “New dreams, new hopes, new aspirations. #calirevive with the help of a united family 🤍Very grateful with @talianav @alejoeder”

“Nuevos sueños, nuevas aspiraciones. Cali revive con la ayuda de una familia unida. muy agradecida con Taliana Vargas y Alejandro Eder”, puso.

Tocará ver si Taliana, en la línea de otras primeras damas como María Juliana Ruiz, contrasta con las mujeres que como Tutina de Santos, fueron blanco de la ultraderecha. Y sobre todo, con Verónica Alcocer.

Y claro, si le harán el mismo escrutinio de gastos.