‘Funan’ en redes a francesa que llama ‘salvajes’ a feministas que protestan en Ciudad de México

La nómada digital francesa, modelo y maestra que vive en México y que se hace llamar Vivi_Voyage 88, con 11 mil seguidores en Instagram y más de 69 mil en TikTok hizo un video llamando ‘salvajes’ a las feministas de Ciudad de México y por exhibir su desconocimiento y privilegio la ‘funaron’ en redes.

La mujer, de 23 años, caminaba por el Centro Histórico de la ciudad, cuando comenzó a quejarse de las protestas al ver las barricas que ponían en algunos negocios como protección.

“Si en el Centro hacen esto ya no tendrán más turistas. Estoy de acuerdo en que tienen que defender a la mujer, pero no estoy de acuerdo en que destruyan la Ciudad de México, las calles y monumentos. Dan una imagen como que parecen salvajes a los ojos de los turistas”, se quejó.

Esta también se quejó de las afectaciones a los comercios y ella se quejó de que “no podemos ir a tomar un café o acceder al banco” porque la ciudad “se ve como una ciudad en cartón”, expresó.

Mostró el Sanborns. Y claro, las merecidas críticas se cebaron contra ella.

Más en un país con 10 feminicidios diarios, donde se ha normalizado el abuso y donde las mujeres ya no aguantan más.

Le han dicho que es una nómada digital, una neocolonizadora que vive en su burbuja de privilegio, y que las personas del sur global no están para darle gusto. Y que además es una ignorante de los problemas Latinoamericanos.

Tantas fueron las críticas, que ella respondió en un video aún peor para sus críticos.

“Pero no creo que hay que contestar a la violencia con más violencia. Porque nunca termina”, afirmó, en ánimo de ser Gandhi. “Sé que está afectando a la gente y están destruyendo monumentos y afectando los comercios”, se quejó.

Admitió que no tiene idea de lo que pasan las mujeres mexicanas “porque en Francia es distinto” y no hay que ser violentos “porque se pueden hacer cosas educacionales” y que “destruir no sirve de nada”.

Esto, en un país donde se ha hecho de todo y aún así se siguen matando mujeres. Ni qué decir de la región.

Ahora bien, a Vivi se le olvidó que su país tiene una larga lista de protestas de este tipo y eso también se lo cuentan en redes.

Una lección de historia de Francia para Vivi Voyage, quien se queja de las feministas de Ciudad de México

Hay que decir que La Matanza de San Bartolomé de 1572 no fue para nada “suave”. Fue luego de la boda de la reina Margot (la de la película de Isabelle Adjani) con Enrique de Navarra.

Luego, hubo revueltas sucesivas en aquel siglo y a comienzos de la dinastía Borbón que obligaron a Luis XIV a concentrar el poder fuera de la ciudad. Ese lugar se llama Versalles. Sí, el castillo de María Antonieta.

La misma reina que decapitaron frente a todos, luego que su marido (Luis XVI) en algo llamado ‘La Revolución Francesa’, donde se tomaron y no de manera “educacional” algo llamado La Bastilla en 1989, la prisión y símbolo de la monarquía, a más veras.

Claro, como fue toda la revolución supremamente educacional y pacífica, asesinaron desde ahí a todo noble que se les cruzaba.

Fueron supremamente amables con la pobre princesa de Lamballe, a la que partieron en pedazos y cuya cabeza se la dejaron a María Antonieta al frente de su ventana de prisión.

Y con la guillotina decapitaron a cientos de personas en ‘El Terror’. Y en medio de esas protestas, Napoleón (el de la película de Joaquin Phoenix) se alzó como emperador.

Derrocado, vuelven los Borbones y hay más protestas. Una de las más grandes fue en 1832, donde matan a montones de estudiantes, que hacen barricas y se toman las calles.

A esto se le llamó ‘La rebelión de junio’.

Eso se cuenta en ‘Los Miserables’, esa película, sí, la de Anne Hathaway rapada donde canta ‘I dreamed a dream’.

Para 1848 hay más protestas y cuando cae Napoleón III muchas más. Nada pacíficas, a la hora de derrocar su imperio creado al lado de Eugenia de Montijo.

120 años después, derrocando a De Gaulle, algo similar (protestas de 1968). Y décadas después, hay violencia en las calles contra las medidas de Macrón y contra el genocidio israelita.

Por supuesto, las francesas como parte del Norte global, no inmigrantes, claro, tienen bastantes privilegios. Pero estos han sido conseguidos a través de protestas ciudadanas históricas.

Ya a Vivi le están diciendo por todo eso y más que se le olvidó de qué país viene y en qué país vive.