¿Se sienten viejos? Melody, la de ‘El baile del gorila’ anunció que está embarazada

Por allá en el 2001, una niña española llamada Melody, pegó uno de los hits del año llamado ‘El baile del Gorila’. Ya veintidós años después de aquello, anunció su primer embarazo. Y que cómo pasa el tiempo, dirá más de uno.

La cantante, que ya tiene 33 años, anunció la noticia en Instagram. Lo comentó de la siguiente manera:

“¡Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción! ¡Viene bebé a bordo! Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros”.

Todo, para añadir: “Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros, pero de una forma mucho más especial para mí. Se vienen muchas sorpresas. Gracias a Dios por esta bendición. Ya te amamos y mucho”, dijo la que participó en ‘Tu cara me suena’.

No se sabe si es niño o niña y quién es el padre del bebé, eso sí. Ella se lo ha reservado. Pero lo que sí se sabe es que fue novia del ahora novio y padre del hijo de Daniela Ospina, Gabriel Coronel. Como quien dice por ahí, ‘seis grados de separación’.

Qué hizo Melody después de su one hit wonder (y con el novio de Daniela Ospina)

Ella llenó estadios en Latinoamérica, y con canciones como ‘Muévete’ logró algo más de reconocimiento. Pero luego de ‘Melodía’, álbum de 2004, se retiró. Esto, para estudiar y de paso ser una adolescente normal.

Ya a sus 18 años, regresó. Todo para explorar géneros como el reguetón y merengue. Y en la televisión encontró su nicho, en varios concursos musicales. También en sencillos como ‘Gritaré'. Claro, sin superar al ‘Gorila’.

Ahora bien, en cuanto al novio de Daniela Ospina, Daniel Coronel...

Ambos famosos se conocieron por sus mánagers. Esto, para colaborar en una canción conjunta. Luego se interesaron más en el otro, hasta que se enamoraron.

Pero la pandemia arruinó todo, como muchas cosas para todos. Entre esas, su relación. Por eso se separó de él a principios de 2021.

Así se lo contó a la conductora Toñí Moreno: “Ya no tengo novio. Ahora estoy soltera porque dicen que está de moda”, dijo, entre risas.