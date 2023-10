Melody, la cantante de “El baile del gorila”, reaparece irreconocible: luce igual a Shakira con sexy look

Melody, la niña de diez años que hizo bailar al mundo entero al rito de “El baile del gorila”, sigue activa y luce irreconocible. Después de publicar “De pata negra”, un trabajo de estudio producido por la discográfica del Fary, en el 2001, ya había ganado popularidad y un camino hacia el estrellato en los primeros años de la joven española.

Melody, la estrella de “El baile del gorila” luce irreconocible con su nuevo look

Su última producción fue en el 2014, pero antes estuvo en varias producciones televisivas españolas, como Tu cara me suena. Sin embargo, desde ese año no ha publicado un disco más, pero ha intentado hacerse un lugar en la industria musical del mundo.

No obstante, lo que más resalta es su gran cambio físico. Ahora, mucho más adulta y con 33 años de edad, está irreconocible, igual que su estilo musical, que en los últimos años ha visto como ha escogido los géneros urbanos contemporáneos.

Actualmente, tanto el aspecto de Melody, como su último trabajo musical hacen recordar a otra artista de renombre internacional: Shakira. Cantando con aullidos, meses atrás publicaba el tema Mujer loba, una clara referencia a la canción de la cantante colombiana. De igual forma, la española también luce un cabello pelirrojo como la de Barranquilla en la sesión viral de Bizarrap.

La artista española escogió un look que hace guiño a Shakira

Otra de los atributos de Shakira fue el atuendo que escogió Melody para asistir a la gala de premios de la emisora Radiolé, donde lució un tono de cabello anaranjado, una falda extra corta con detalles dorados y unas gafas de sol gigantes, justo como las de la intérprete de “Acróstico”.

Así, Melody ha despertado el interés popular, ya que está irreconocible con su nuevo look. “Wow qué increíble luce”, “También se ha hecho sus cirugías se le nota pero qué guapa”, “Qué bella se mira ahora”, “Pero qué sensual”, “Me encantaba de niña ahora no sé, no pareciera ella”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.