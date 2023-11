¿Lo harías? Influencer Koral Costa se aplica su orina en la cara como rutina de belleza

Hay gente que no le tiene miedo a nada y una de esas es la influencer Koral Costa, que para su rutina de belleza dice que se aplica su orina en la cara todas las mañanas.

Y a pesar de lo asqueroso que pueda ser (sin contar lo anti higiénico), ella sí lo hace. Lo mejor: la gente que le comenta también lo recomienda para manchas y acné.

Koral ‘La Diva’, explicó minuciosamente qué hace, ya que supuestamente la orina le da una piel más limpia y radiante.

De esta manera, narró lo que se hace cada mañana:

“Yo me aplico mis propios orines en el rostro, aunque para muchos no es un secreto que yo me hago mis retoques en el rostro, me hago mis cositas en el rostro (…) Vea, este es mi chichí. Yo orino en un vasito y me lo aplico en el rostro (…) Todos los días, mi amorsh”.

Esto, mientras se aplicaba la orina en la cara.

Y como se dijo anteriormente, hay comentarios que le reprochan atentar contra su salud. Pero los más sorprendentes son los que la avalan:

“Aunque a muchos les parece 🤢mi abuelita hacía lo mismo y a sus 96 tenía la piel hermosa”, “Así mismo es es la solución para sanar el rostro nuestro pueblo guayu lo utiliza mucho así que felicidades así es”, “ES ORDINARIO PEROOO, Es un procedimiento que usa como base la orina de las personas para combatir el acné y otros problemas en la piel. Según el sitio Consalud.es, esta sustancia natural funciona como un excelente humectante y un tipo de exfoliante, que te ayuda a tener un cutis suave y libre de imperfecciones”.

¿Qué tan bueno es realmente echarse la propia orina en la cara para tener una piel radiante?

Daime Pérez Feito, miembro del Grupo de Trabajo de Urología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), le contó a Cuídate Plus que este tratamiento no tiene evidencia científica.

El galeno señala que quienes la defienden le ponen propiedades beneficiosas, como endorfinas o ácido úrico, así como complejos A, B, C.

Pero eso no daría ninguna propiedad saludable a la orina. Todo lo contrario.

“Esta un producto de desecho del organismo y, aunque su contenido es fundamentalmente agua, contiene microorganismos perjudiciales y que, al ser ingeridos, pueden ser causantes de enfermedades o ser vía de transmisión de otras patologías”.

Ahora, al aplicarla sobre la piel podría ser perjudicial porque: “puede contener una considerable cantidad de gérmenes en estado de suspensión que podría ocasionar sobreinfecciones tras su aplicación cutánea o sepsis si la administración se hace por vía endovenosa”, explicó.