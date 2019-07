La esposa del actor Omar Murillo se dejó ver vulnerable al contar sus inicios en la industria musical. Koral Costa confesó que le ofrecieron ser prepago para poder comer.

Koral Costa además de ser conocida como una polémica mujer; también se considera a sí misma como 'La reina de la salsachoque'. No obstante, la cantante relató entre lágrimas el duro camino que vivió para ser reconocida por su talento.

Al inicio del video, la artista confesó que desde pequeña soñaba con ser una gran artista, a pesar de que quienes la conocían no tenían fe en ella; hasta llegaron a burlarse de ella y a humillarla.

"Yo me acuerdo tanto que cuando estaba detrás de mi sueño de ser artista y lograr que muchas personas conocieran lo que yo hacía muchos me pisotearon", expresó.



Koral reveló que a sus 19 años llegaron a insinuarle que se prostituyera, ya que desde joven era una mujer voluptuosa y bonita. Esto debido a que ni ella, ni su familia, tenía la maquinaría económica para entrar en la industria musical. Incluso, en algunas ocasiones, la mujer no tenía que comer.

"Muchos me decían: usted es bonita, ¿por qué no se mete a prepago?, ¿por qué no va y se consigue a manes por plata? no sea boba, usted desgastándose por algo… Usted no tiene plata para ser artista… Y yo pensaba: sin tener qué comer, comiendo arepa en la mañana tarde y noche y mis papás matándose por sacarme adelante…. Tú lo piensas", dijo con dolor.