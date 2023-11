¿Te conviertes en fantasma? Médium explica qué te pasa justo después de tu muerte

Muchas personas se preguntan qué les puede pasar justo después de su muerte. ¿Se convierten en fantasmas? ¿En espíritus? ¿Se van a quedar ahí para siempre? El médium Mikel Lizarralde tiene una explicación para todo eso.

Lizarralde, quien es uno de los médium más famosos de España, acaba de lanzar su libro ‘Diario de un Médium’, donde muestra su trayectoria para llegar a ser un puente entre los espíritus y las personas.

NUEVA MUJER COLOMBIA lo entrevistó sobre esta y otros interrogantes espirituales.

Médium explica qué te pasa exactamente después de tu muerte

“Hay espíritus que se quedan en el lugar que murieron porque tienen asuntos pendientes de resolver, o no se han dado cuenta de que han muerto, ya que ha sido muy súbito, muy trágico, o cuidan de alguien y sienten que tienen que estar. O tienen miedo de morir, ya que al pasar al otro lado, tienes que encarar todo lo que hiciste en esta vida”, explica Lizarralde.

“Yo lo llamo ‘proceso de lavado de ropa’ y ahí ves todo lo que has hecho sentir a todos los demás multiplicado. Puedes tener un kilo, dos, o tres, Hitler tendrá 300 millones de toneladas. A eso le llaman el Purgatorio. Pero hay espíritus que si quieren y hacen esto, irán hacia la luz, porque ese camino está abierto para todos. No todos lo hacen de la misma manera”, afirma.

¿Existe el Infierno?

“No creo en espíritus malignos, ni conozco a alguien que lo haya vivido. Pero el bajo astral sí es real, con todos estos seres que tienen tanta ropa que lavar, pero primero van ahí o a veces no se dan cuenta”, explica Lizarralde.

“O como los suicidas. En su caso, tenemos que tener en cuenta que es el estado de la mente lo que lo que les atrapa y están ahí porque no ven una salida, pero no es algo definitivo. El bajo está, existe, pero no es permanente. Y no se mezclan con nuestro mundo”.

¿Cómo se presenta un espíritu y qué hacer cuando lo vemos?

“Si se presenta un espíritu que murió de cirrosis y explico que yo siento muchísimas cosas de este tipo, no hay evidencias al principio, pero vas usando la simbología que el mundo de los espíritus quiere utilizar”, afirma Mikel.

“Porque a veces sí se presentan cuando los ves o los escuchas, pero si no, entonces te van a mandar esos símbolos que tienen un significado único para ti. Con los años se ha mejorado esa comunicación. Me avisan de cosas o de quién va a venir a consulta, porque les veo antes de que llegue la persona que pregunta por ellos. También de cosas que pasarán en mi vida”.

“El espíritu siempre quiere hacerte sentir que está ahí, pero si eres sensible, más de lo normal, tu mente pensará que te están atacando. Yo quisiera decirle a la gente que cuando tenga un encuentro con un espíritu que no huya. Que le hable. A veces es tan sencillo como hablarles y darles, amor”, concluye.