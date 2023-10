“Santo Cachón”: el escandaloso montón de tiempo en que Piqué andaba ‘cuerneando’ a Shakira Fotos: Instagram @3gerardpique / The Simpsons

Cuando se creía que ya se sabía todo sobre las infidelidades de Piqué, surge una nueva polémica revelada por Jordi Martin en la que confirma que fue un escandaloso montón de tiempo en que éste andaba cuerneando’ a Shakira y por eso en redes lo han bautizado ahora como el “santo cachón”.

Según confirmó el periodista su interés por seguir los pasos de esa famosa pareja no se dio por casualidad, pues ante las constantes evidencias y pruebas que él tenía sobre las travesuras del español es que optó por “especializarse” o enfocarse en ellos, pues vio que había madera de sobra para cortar y de ahí es que el ex de la colombiana le tomó mucho rencor y hasta odio.

“En este caso, mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años, tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido las andanzas de Piqué por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña, donde la gente de la noche nos conocemos todos y a mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira”, expresó el paparazzi en varios programas de la televisión española y así lo reseñó Infobae.

Jordi Martin reveló desde cuándo realmente Piqué le ha sido infiel a Shakira

Por lo que Jordi Martin aseguró que tiene contundentes razones para indicar que desde 2012 Piqué ya le estaba siendo infiel a Shakira con la modelo Bar Refaeli. A criterio del periodista, esta sería la primera mujer con la que el exjugador del Barcelona le habría “puesto los cuernos” a la colombiana y aunque la interrogó en varias oportunidades, ella nunca confirmó lo que sucedido entre ellos.

Sin embargo, él asegura que a partir de esta relación clandestina en 2012 que él supo que la cantante la pasaría mal con el que ella pensaba que sería el compañero fiel de su vida. “En un programa de televisión advertí a Shakira y dije: ‘Ojo, que Gerard se la está pegando por detrás’. Es verdad que cuando yo dije eso en televisión, sí que he recibido una advertencia seria. Está claro que me he posicionado a favor de Shakira”, añadió el paparazzi ante esta impactante revelación.

Con esto queda claro el motivo por el que entre el paparazzi y el deportista hay tanto rechazo, ya que éste se ha encargado de desenmascarar todos sus engaños y ha sido testigo fiel de cada una de las mujeres que ha sumado a su lista de amoríos durante su relación con la barranquillera dejando así en evidencia que lo de Clara Chía, le resultó muy fácil de adquirir tras los seguimientos que siempre ha mantenido para de una u otra forma desacreditarlo y ganarse la confianza de Shakira.