Hay quienes desde muy jóvenes desean conocer detalles de lo que será su futuro, sobre todo en pareja y por eso recurren métodos para conocer con exactitud el año en el que te casarás y tendrás hijos según tu fecha de nacimiento.

Esta información está más alcance de todos, solo debes hacer uso preciso de tu información personal para así tener de primera mano los resultados que te permitirán desde ya perfilar un futuro en pareja y formando una familia. Hasta ahora la numerología ha sido utilizada no solo para hacer cálculos matemáticos, sino también para comprender o tomar decisiones en los distintos ámbitos del ser humano.

Descubre el año en que te casarás y tendrás hijos según tu fecha de nacimiento Foto: Pixabay

Es así como también se pueden definir algunos cambios o aspectos de la vida y todo en base a los cálculos exactos que proporciona el día en el que naciste. Por eso, toma papel y lápiz para así conocer rápidamente los pasos a seguir y obtener los números que te ayudarán a decidir si realmente es el momento indicado para dar tan importante paso en la vida.

¿Cómo calcular el año en el que te casarás?

Calcular el año o fecha exacta de tu boda con los datos que proporciona tu fecha de nacimiento es una tarea compleja, sin embargo, para algunos astrólogos y numerólogos esto es cada vez más fácil de determinar con simples cálculos.

Lo primero que hay que hacer es reducir los números de tu fecha de nacimiento a través de esta ciencia o lógica. Por ejemplo, si una persona nació el 14 de febrero de 1990 lo primero que debe hacer es sumar los números del día que naciste: 1 + 4 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0 = 26.

Después sigues reduciendo ese número: 2 + 6 = 8. En este ejemplo, obtendrías el número 8 como resultado. Ahora ese número debe ser tomado como la cifra base en la que podrías organizar tu boda, es decir 2028, 2038, 2048, etc. Y el día puede ser elegido con el 8 de un mes particular o ser combinado con 18, 28, etc.

¿Cómo calcular el año en el que tendrás hijos?

En esta oportunidad se procede a hacer el mismo cálculo, pero luego se debe leer la opción que dé el resultado final. En esta oportunidad fue el 8, por lo que tocaría leer el párrafo que indica la información de ese número, es decir en el 2024:

Número 1: En dos años

Número 2: Finales de 2023

Número 3: En cinco años

Número 4: En verano

Número 5: En 2026

Número 6: En primavera

Número 7: en el año 2030

Número 8: en el año 2024

Número 9: en el año 2027