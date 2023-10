Júpiter en oposición traerá malas noticias en el dinero y el trabajo 3 signos del 1 al 5 de noviembre

Será este 3 de noviembre cuando Júpiter esté en oposición, lo que significa que “su órbita respecto al Sol alcanza su punto más cercano a la Tierra”, según National Geographic. Esto ocurre cada 400 días y es cuando el gigante gaseoso brillará con mucha intensidad en el firmamento, se verá un poco más grande de lo habitual. Es oposición será negativa para Tauro, Leo, Sagitario y Piscis, en materia laboral y financiera.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Dinero: No hagas planes con ese dinero que te adeudan porque no tendrás una fecha certera de pago. Solo tienes garantizado que sí lo hará, pero no cuándo. Así que deberás evaluar tu situación y tomar algunas decisiones. No temas, porque al final cualquier solución te lleva a la incertidumbre.

Trabajo: Se vienen días complicados en los que trabajes más de la cuenta, pero no recibas ningún pago por ese esfuerzo, lo que te desmotivará mucho. Trata de poner límites y ya sabes que no podrás colaborar con quien se burló en tu rostro.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Dinero: Cuando creías que la situación no podía en empeorar, los recibos de algunos servicios te llegarán con un significativo incremento que desbaratarán el presupuesto que tienes en tu hogar, mientras que los ingresos van en detrimento. Tendrás que buscar otra fuente de dinero.

Trabajo: Habrá reducción de personal y estás en la lista de los próximos que saldrán de la empresa, por lo que comenzarás desde cero otra vez en medio de una crisis financiera que atravesarás estos dos meses que le quedan al año. La resiliencia será tu fiel compañera por estas semanas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Dinero: Los pesos te alcanzarás para lo estrictamente necesario, razón por la que algunas deudas se incrementarán por sus intereses, ya que no contarás con dinero para pagar las cuotas a tiempo o saldarlas. Sentirás mucha presión al respecto y buscarás una salida rápida, pero más cara al asunto.

Trabajo: La crisis que está enfrentado obligará a reducir algunos “beneficios”, por lo que ahora tendrás que buscar la forma de conseguirlos, pero con tus propios medios. Esto te producirá estrés y es posible que se te refleje en tu bienestar físico.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Dinero: Tienes dinero, pero no podrás disponer de él porque sencillamente los trabajarás, pero no te pagaran en el momento que lo necesites, sino cuando a tus clientes o jefes lo deseen, y no tienen el mínimo interés de hacerlo en la brevedad de lo posible.

Trabajo: Viajarás o tendrás que movilizarte lejos de tu habitual puesto de trabajo, lo que te costará mucho asimilar, porque el nuevo cambio implicará modificar la rutina que tienes, y la de tu familia también y esto te generará mucha rabia e impotencia.