Así se le arruinó la vida a esposo gringo de Brayan de ‘Los Escachaítos’ al publicarse su relación

Cuando se comenzó a especular sobre la relación entre Brayan Galindo de ‘Los Escachaítos’ y Joe McGlawn, el acoso y la homofobia no solo afectaron al joven campesino: también su marido norteamericano tuvo que ver en parte arruinada su vida por los comentarios.

Joe se pronunció el 15 de octubre en un largo post de Facebook sobre todo el acoso vil e inmoral que ambos estaban sufriendo debido a la homofobia en Colombia. Pero el odio tiene largo alcance: también llegó y lo afectó a él en todos los aspectos de su vida.

De hecho, Joe contó que estas personas han etiquetado a su empleador y posteando los nombres de su familia y amigos cercanos en el orden de crear caos en sus vidas, aparte de haber amenazado a Brayan de muerte.

Asimismo, la gente que odia ver a una pareja de hombres junta tuvo más alcance todavía: han querido reportarlos ante el gobierno estadounidense porque supuestamente Brayan trabajaba de ilegal en Estados Unidos.

“Mi esposo no ha estado trabajando desde que llegó. De hecho, está esperándola desde que nos casamos en julio y espero que se la den a final de año. Ha estado posteando videos sobre su vida en Estados Unidos y nuestro ‘trabajo’ es cuidar a nuestros pollos. También ayuda a su familia a crear su contenido en Colombia y les habla cada día para que continúen teniendo éxito”, expresó.

Pero, ¿qué piensan los Galindo sobre esta relación?

Joe McGlawn es un ‘Escachaíto’ más a pesar de difamaciones y amenazas de muerte

El norteamericano contó cómo ‘Los Escachaítos’ se han hecho de una reputación para entretener a sus fans. Además, habló de que fue bien recibido en la familia:

“He estado muy orgulloso de ser bienvenido en su familia y atestiguar su viaje de ser unos campesinos con vida precarizada a ser embajadores y promotores de la cultura rural en Colombia. Son la gente más humilde y maravillosa que he conocido y se merecen cada cosa buena que les pase”, expresó.

Asimismo, expresó que Brayan decidió cerrar sus redes por la homofobia que hay en Colombia. Y que eso le frustra, ya que él vive sin darle explicaciones a nadie. “Ha sido difícil para mí entender su deseo de guardar sus detalles de su vida privada, especialmente yo, en secreto”, afirmó.

Y que asimismo, cuando probaron su relación ante las autoridades, sí documentaron esta relación.

Ahora, a pesar de su anterior matrimonio, dice que no necesita justificarse más. “Brayan no es un buscador de oro ni de una Green Card. Está orgulloso de su país, lo ama y está conmigo por amor. Quienes no nos entienden no saben qué es el amor, pero gracias a Dios hay gente que aprecia a hombres como yo”, expresó.

Por otro lado, afirmó que incluso se metieron con los hermanos de Brayan acusándolos de ser homosexuales y de tener relaciones con él, defendiéndose de tales afirmaciones. Y las fotos de Galindo aparecieron en un sitio pornográfico.

“Mi esposo dice que no es mi culpa”

Aún así, se siente culpable y dice que no sabe qué hacer. Afirmó que trayendo a Brayan a Estados Unidos podría ser libre. Y también se siente culpable porque Brayan cerró sus redes y eso rompe su corazón.

“Me siento culpable y sin poder ayudarlo, pero no voy a lavar mi vida para satisfacer a homofóbicos e intolerantes”, concluyó.