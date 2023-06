“Transniela”: los ataques transfóbicos de Sábados Felices en su ‘parodia’ de ‘El Desafío”

El Canal Caracol pareciera que no entiende que sus programas de entretenimiento como ‘Sábados Felices’ o ‘la vuelta al mundo en 80 risas’ no necesitan recurrir a la homofobia y a la transfobia para dar risa.

Esto es lo que sucedió otra vez en ‘Sábados Felices’ donde usaron una apologia bastante transfóbica para burlarse de una de las concursantes de la competencia a la cual parodiaban: ‘El Desafío’.

Desde hace años, en ‘Sábados Felices’ se suelen hacer parodias de los realities que la franja del canal presenta. En esta ocasión es ‘El Desafío’ el que encuentra en transmisión actualmente, y en ‘Sábados Felices’ lo presentan como ‘El Desatino’.

El problema es que para hacerle burla a una de las participantes, usaron la transexualidad como una burla y de muy mal gusto, apodando a la concursante llamada Daniela como ‘Transniela”.

“¿Estirar la boca? Transniela, participante del #DesatinoPaVos, dio 5 tips infalibles para que salgas mejor en tus fotos; además de la sensualidad y elegancia, resaltar tu cola y pecho son muy importantes. ¿Cómo te parecieron estos consejos? No te pierdas un nuevo capítulo este sábado en @sabadosfelices.”, publicó la cuenta de Instagram del Canal Caracol, dando un avance de lo que se verá en la próxima parodia.

Las criticas contra este ‘chiste’ no se hicieron esperar; tachan a ‘Sábados Felices’ de ser ‘homofóbicos’ y ‘transfóbicos’ nuevamente

+El Canal Caracol, y en especial este programa de ‘Sábados Felices’, continua sin comprender que los géneros y las orientaciones sexuales no son un chiste, más en un país como Colombia donde estigmas como estos solo provocan ataques y burlas a la comunidad LGBTIQA+.

Por eso, en los comentarios de la publicación se despacharon contra el canal por seguir permitiendo los chistes homofóbicos a pesar de que en varias ocasiones las redes sociales alzaron su voz en contra de esto.

Aunque no todos los comentarios son de reproche, pues muchos se aprovecharon de la situación para continuar con las burlas en contra de la comunidad y el hecho de que este personaje sea mostrado como una persona trans:

“Transdaniela=transfobia”; “Transniela? Que necesidad”, “Daniela lo tiene más grande”, “Jajajaja habla igualitica”; son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Sabados Felices va en decadencia Y no hay nada que lo frene

En los últimos años se ha visto como varios integrantes del elenco se han ido del veterano programa de televisión por injusticias en salarios, malos tratos hacia sus presentadores y talentos. Muchos recuerdan cuando la consagrada presentadora del programa, Vanessa Peláez, quien estuvo en Sábados Felices desde el año 2012, salió del elenco.

Aunque la modelo afirmó que la decisión fue voluntaria, se cree que la verdadera razón de su salida fue porque recibió una carta de despido que la cogió por sorpresa.

Entre los humoristas que han expresado su desacuerdo con la estructura interna del programa han estado Juan Ricardo Lozano, alias Alerta, y el Hombre Caiman, Alvaro Lemmon; junto a muchos otros opinadores, han hecho saber que lineados que el programa no es más que un dinosaurio en vía de extinción y que se necesaria un fuerte replanteamiento para poder salvarlo, lo cual no se ve tan factible de que suceda con sus chistes racistas, clasistas, homofóbicos y estereotípicos.

Sábados Felices no tendrá remedio si no logran dirigir su contenido al público moderno. Sus chistes y bromas no causan gracia en lo absoluto hoy en día, a pesar de la popularidad que el programa gozó en su momento.

Si se van a buscar culpables de la poca dignidad que le queda a ese formato, deben ser dentro del contexto propio, no de una invitada especial que poco o nada tiene que ver con lo que el programa ofrece hoy en día.