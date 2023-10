Lucir ‘bella’ en el funeral de los amigos: la nueva tendencia en redes.

Ahora hay que lucir bellas hasta para asistir a un funeral. Esa es la nueva tendencia en redes que está causando impacto, pero por lo “morbosa” que puede llegar a ser.

Y es que ahora son cada vez más las chicas que suben sus videos para mostrar cómo se maquillan, peinan y hasta elijen el atuendo que usarán para ir al velorio de sus amigos o de sus seres queridos. Esto ha generado repudio, asombro y hasta incredulidad, pues muchos consideran que se trata de una burla, pero al revisar las redes, se pueden dar cuenta que es muy real.

Las influencers be like: pic.twitter.com/84ykSerHw6 — Marlene C. Alonzo (@marlenecalonzo) October 18, 2023

“Me estoy preparando para ir al funeral de mi mejor amigo. Yo voy super tarde, no sé que ponerme. Esta blusa como que eleva el outfit, pero como que no estoy muy segura, vamos a ver”. Ese es el diálogo que manejó una joven que se hizo viral solo porque además de anunciar que estaría tarde en ese momento tan doloroso, no sabía qué ponerse para asistir a ese “encuentro”.

Influencer se viraliza tras ponerse “bella” para asistir al funeral de su mejor amigo

“Esa loca dijo dique ‘get ready with me’ Como que es ejercicio que va a hacer”, “¿Hay que brillar en el funeral también??”, “Sino es un relajo, esa linda mujer está de psiquiatra”, “Jajaja osea pues para un funeral no hay outfit”, “He notado que los funerales son la nueva tendencia”.

Esas fueron tan solo algunas de las miles de reacciones que generó este video que se viralizó en las redes sociales luego de que una influencer manifestara que debía verse bella para asistir al funeral de su mejor amigo.

He notado que los funerales son la nueva tendencia si — Doctor el George Cruz  (@elgeorgi60) October 18, 2023

Los chistes, burlas y memes siguieron, así como los debates en los que la mayoría coincidió de que esto ya es el colmo y que cada vez existe menos respeto por otros incluso cuando están muertos.