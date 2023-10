La ‘Barbarita’ de ‘Sábados Felices’ tiene lo suyo: hasta un empresario la cortejó.

Una vez que César Corredor, comediante que interpreta a ‘Barbarita’ en ‘Sábados Felices’ confesó que un empresario la cortejó, los usuarios en redes aseguraron que este personaje “tiene lo suyo”.

Y es que este reconocido colombiano que se convierte en toda una dama con su personaje sorprendió a sus fans al contar cómo en una oportunidad un señor muy acaudalado, dueño de supermercados se le acercó y hasta la invitó a tomarse unos tragos para mantener una cita, sin darse cuenta que se trataba de una figura de la televisión.

Ante esto, Corredor quiso demostrarle al señor que en ese momento no podía atenderlo ya que debía “actuar y cambiarse” y por eso regresó al lado de éste ya convertido en hombre para saber si entendía que se trataba de la misma persona, pero el señor ignoró todo y aseguró que su asiento estaba reservado para “Barbarita” a quien esperó toda la velada.

‘Barbarita’ de ‘Sábados Felices’ fue cortejada por un empresario dueño de supermercados

“El viejito que me pretendió en Cartagena no sabía, no veía televisión y era importante, era dueño de varios supermercados...El tipo llegó y me dijo: ‘Señora, la puedo invitar a un trago’. Y le respondí: ‘Señor, qué pena pero es que ahoritica me toca irme a presentar’. Me dijo: ‘Pero, por favor, la espero’. Y me esperó”.

Con esta declaración, César Corredor dejó ver que su personaje de ‘Barbarita’ en ‘Sábados Felices’ sí causa un impacto en las personas, pero lo que nunca imaginó es que hasta la invitarían a una cita.

Incluso aseguró que a su personaje lo han acosado, insultado y hasta lo han amenazado grupos feministas que están, en ocasiones en contra de lo que hace en a través del programa de entretenimiento en el que tiene una importante participación que causa muchas reacciones en la audiencia.