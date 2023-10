Ivonne Rubio: últimos momentos de modelo colombiana que deja dos niños huérfanos en Israel

Hasta ahora los últimos momentos de vida de Ivonne Rubio tienen conmovido al mundo, pues la modelo colombiana que murió en Israel deja huérfanos a dos niños y desconsolados a sus padres quienes solo recibieron de su parte una llamada en la que demostraba su miedo ante este ataque que le quitó la vida.

Y es que a través de las redes sociales se filtró lo que serían las últimas palabras de esta joven de 26 años quien se encontraba con su pareja el también colombiano Antonio Macías Montaño, en una fiesta de música electrónica cuando fueron atacados por el grupo Hamas.

Ella apeló al amor y hacerle saber a sus padres que nada marchaba bien y por eso tomó el teléfono para expresarles: “Papá, estamos en guerra y yo voy corriendo a buscar un búnker”. Con este gesto demostró que lo que más le preocupaba eran sus padres e hijos, pero lo que nunca imaginó es que de esto no saldría con vida.

Modelo colombiana que murió en Israel pudo llamar a sus padres para despedirse

De inmediato, las redes se conmocionaron con esta noticia que enluta a los colombianos quienes están atónitos con el desenlace de lo que sucedió con esta modelo que murió en Israel tras el atentado de Hamas.

Y aunque su último llamado a sus padres auguraban un desenlace alentador, pues ella iba a resguardarse, su final resultó trágico y lamentable para sus familiares y el país entero.

“Ivonne nos llamó el día sábado a las 7:15 de la mañana y me dijo: ‘papá, estamos en guerra y yo voy corriendo a buscar un búnker’, y fue corriendo a buscar ese búnker. Nosotros ahí pensamos que todo estaba bien...Estamos destrozados y ustedes no saben el mal que nos han hecho estos terroristas, no hay palabras, no dormimos, no comemos, no tenemos vida...”, expresó su padre Julio César Rubio tras una entrevista realizada a Noticias Caracol.