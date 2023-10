Millonaria, pero con ‘pésima’ reputación: ¿Cambiará Carolina Acevedo luego de ‘Masterchef’?

Carolina Acevedo salió millonaria de ‘Masterchef’, tras convertirse en la ganadora de esta temporada, pero hay quienes se preguntan si ella tratará de mejorar o cambiar su reputación que ha sido tan deteriorada hasta el punto de ser calificada como “la más insoportable”.

Y es que la actriz y presentadora siempre demostró que no era una participante “amigable”, ni mucho menos tolerante ante quienes pensaban diferente a ella. Por eso, muchos recuerdan cómo logró hasta “humillar” a Martha Isabel Bolaños porque le incomodó que ella revelara que no tenía en sus planes el no tener hijos. Su agresión fue tal que se ganó el rechazo del público.

Luego de esto le siguieron una gran cantidad de “encontronazos” hasta con el estricto jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier a quienes llegó a cuestionar, por considerar que no estaban siendo justos con ella en algunos retos o evaluaciones.

¿Podrá ser más amigable Carolina Acevedo tras su triunfo en ‘Masterchef’?

Todo ello hizo que Carolina Acevedo no solo se convirtiera en una de las participantes más “odiadas” de ‘Masterchef’, sino también en una de las más cuestionadas sobre el verdadero conocimiento que ella posee al momento de elaborar ricas recetas.

Pues a criterio de la mayoría de los usuarios, esta actriz nunca supo cuál era el verdadero objetivo del programa, pues aquí debía presentar los platos más suculentos y mejor presentados, caso contrario a lo que ella hacía, pues hasta Chris Carpentier la llegó a corregir por no cuidar la estética en los emplatados.

Ante esto ella no se quedaba callada y por eso hasta su tono de voz llegó a incomodar a todos ya que la consideraban “gritona”, “altanera” y hasta “malcriada”, pues nunca quedaba conforme con los resultados de las opiniones de los jueces y hasta del público que la descalificó en todo momento y la consideró hasta “hipócrita”.

De ahí que la interrogante sobre su comportamiento deja mucho qué pensar, sobre todo ahora que se ganó 200 millones de pesos colombianos y es reconocida como una de las mejores cocineras de Colombia. ¿Se hará más humilde?