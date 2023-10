Christopher Carpentier no celebró la final de ‘MasterChef Celebrity’ por esta razón

Christopher Carpentier dejó claro que no se encontraba de ánimos para celebrar la tensa final de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, luego de que reportara en una historia su pesar por otro detalle que había mantenido su cabeza ocupada durante las últimas horas, refiriéndose al concurso con solo un par de palabras para la audiencia.

El chef forma parte del jurado que estuvo al frente del reality show durante esta y otras temporadas, evaluando y ayudando a las celebridades a expandir un poco sus habilidades culinarias junto a los colombianos Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, quienes figuran como íconos de la cocina colombiana.

La final de concurso, celebrada el pasado domingo, puso al frente a muchos televidentes que habían seguido de cerca el desempeño los participantes. Y luego de una gran y tensa disputa, fue Carolina Acevedo quien terminó alzándose con la victoria.

Este detalle no fue del agrado de muchos colombianos, algo que dejaron claro a través de las redes sociales con todo tipo de mensajes rechazando el resultado del concurso de cocina. Sin embargo, otro grupo no pudo evitar emocionarse en relación a que la actriz sonsiguiera el éxito.

Pero quien no terminó demostrando ningún tipo de emoción al respecto fue Christopher Carpentier. Pero no por el hecho de no estar contento con la persona que terminó llevándose el premio y el título de MasterChef a casa, sino que dejó claro que todo se debía a la tensa situación que se está viviendo en Israel.

“Lamentablemente hoy para mí no hay ánimo de celebrar nada. Una nueva guerra está en curso. Una carnicería sin precedentes. No me puedo callar esto viendo las imágenes de niños y familias violentadas. Paz en el mundo”, escribió el chef en una historia en donde salía encogido de hombros.

Christopher Carpentier no fue el único que se preocupó por Israel

Si bien Christopher Carpentier dejó claro que no sentía que debía haber algarabía por la final de MasterChef durante este conflicto, sus compañeros, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, sí mostraron su felicidad por el fin de este ciclo y lo que significaba, además de dejar claro lo emocionados que estaban por tener a una nueva ganadora.

Sin embargo, Rausch también se solidarizó con la situación en Israel a propósito de tener una fuerte conexión con el país y su cultura, dejando un sentido mensaje en una de sus historias de Instagram: “Pray and bless Israel. Am Israel Chai”.