“Se aburrió de la mediocridad de la temporada”: dicen que Chris Carpentier renunció a ‘Masterchef’.

Para la gran final de ‘Masterchef’ se esperan impactantes sorpresas como que el chef Chris Carpentier no seguiría formando parte de este reality para la próxima temporada, ya que renunció de forma inesperada en el último capítulo.

Esta contundente declaración la reveló el periodista y experto en entretenimiento Carlos Ochoa a través de su cuenta en Instagram en la que aseguró que de muy buena fuente el jurado chileno del reality gastronómico se cansó de seguir en este formato, en el que durante esta etapa hubo muchas “incongruencias”, tal y como lo mencionó la fiel audiencia del programa en redes.

“Ese es el chisme, dicen que agarró sus cositas, organizó todo y dijo no voy más. Y eso lo habría dicho durante la grabación de la gran final, dejó a todos con los ojos bien abiertos e hizo así, se quitó el delantal y dijo: ‘me voy’, ‘me voy’....Y no lo sacaron, él mismo habría tomado la decisión de no estar más en este formato”, dijo Ochoa.

“Que pesar, era el mejor Chef, seguramente se aburrió de la mediocridad de esta temporada”, “Noo que embarrada, era el mejor de los tres, en todos los aspectos”, “Va a hacer mucha falta”, “Se va el mejor chef …. De criterio , exigente …. Tiene conocimiento ….. bueno esperaremos su reemplazo”.

Esas fueron algunas de las reacciones que originó la publicación de Carlos Ochoa en sus redes tras anunciar que Chris Carpentier ya no estaría en la próxima temporada de ‘Masterchef’, ya que este habría renunciado en las grabaciones de la final de esta etapa que fue tan criticada por el público por considerarla “incoherente”.

Incluso, el experto en televisión confirmó que para el 2024 ya están buscando su reemplazo y que al parecer se repetirá el formato con participantes famosos y no con personas desconocidas como ya se había comentado en una oportunidad.