‘Masterchef’: Nela se salvaría de los ataques de Carolina Acevedo al revelar este dato.

Los fieles televidentes de ‘Masterchef’ están cada vez más interesados en conocer detalles de los finalistas que están compitiendo por el premio principal y calificarse como los mejores cocineros de Colombia, por eso no es de extrañar que las miradas estén encima de Nela González.

Sobre todo porque esta actriz ha dejado ver su lado más sensible, íntimo y personal con el que muchos se han identificado, pues tras asumir un reto en el que evocaron la imagen y recuerdos de su madre ella no dudó en asegurar que ahora más que nunca estaría pensando en la posibilidad de convertirse en madre.

De inmediato, en las redes algunos usuarios comentaron que esta participante podría ahora ‘congeniar’ con Carolina Acevedo quien apoya la maternidad y cuestiona duramente a quienes no desean traer al mundo a un niño tal y como sucedió con Martha Isabel Bolaños quien hizo público que no deseó convertirse en mamá y eso le costó un duro enfrentamiento con su compañera.

Participante de ‘Masterchef’ reveló que quieres ser madre y esto le gustaría a Carolina Acevedo

“Quería tener hijos, pero Nelita se te está pasando el tren...No es tanto con los demás, sino a nivel de pareja como que yo termino convenciendo a mis parejas de que la casita, el juego de la casita y el hogar, que para mí es lo que es una relación, cuando me doy cuenta de que no es, no salió bien”.

Esto fue lo que dijo Nela González, actual concursante de ‘Masterchef’ sobre lo que le ha tocado vivir en sus relaciones en las que no ha llegado a un feliz término y por eso, ahora más que nunca desea ser madre, ya que esa etapa de su vida siempre ha estado pendiente y no se ha podido materializar.

Pero también aseguró en su conversación con Daniela Abisambra en el programa ‘Vivir sin permiso’ que ahora más que nunca se siente segura de tener un hijo, razón por la que esto podría alegrar a sus fans, así como a Carolina Acevedo quien no la atacaría como a la llamada “pupuchurra”.