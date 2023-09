“Ni Chris Carpentier le cree”: así reaccionó ante declaraciones de Carolina Acevedo en ‘Masterchef’.

El reciente capítulo de ‘Masterchef’ más que polémico estuvo muy reflexivo, pero usuarios en redes aseguran que Chris Carpentier no creyó en nada de lo que expresó Carolina Acevedo sobre el perdón.

Y es que en esta oportunidad, más allá de las exigencias en los retos, el estricto jurado está poniendo cada vez más a prueba a los finalistas del reality gastronómico, pues en medio de tantas tensiones están queriendo lograr el perdón entre quienes aún se mantienen en la competencia y han protagonizado las peleas más contundentes.

Por eso, ante hablarse sobre ese tema tan oportuno, tanto Martha Isabel Bolaños como la presentadora que ha sido calificada de “insoportable” por sus actitudes, debieron expresarse y opinar sobre lo que se planteó en la cocina más prestigiosa de Colombia. Ambas dieron sus puntos de vistas, pero el chef chileno le creyó a todos menos a Acevedo.

Usuarios en redes aseguran que Chris Carpentier no creyó en los argumentos de Carolina Acevedo

Y es que Carolina Acevedo aseguró en el reciente capítulo de ‘Masterchef’, que ella es de las mujeres que no le guarda rencor a nadie, que es de las que suele pasar la página hasta el punto de que un día puede pelearse con Martha Isabel Bolaños y al otro ya saludarla como si nada hubiese pasado.

Carolina Acevedo molesta por crítica de Christopher Carpentier Foto: Captura de YouTube

Ante esto, las cámaras enfocaron al chef Chris Carpentier quien mantuvo una cara de incredulidad ante lo que escuchaba de esta participante que tras cada capítulo solo demuestra su falta de compañerismo y cómo es vengativa o rencorosa, sobre todo ante quienes no piensan igual que ella.

Carolina Acevedo molesta por críticas a su plato en 'MasterChef Colombia' Foto: Captura de YouTube

Por eso, las redes estallaron: “La cara de Carpentier al escuchar a Carolina, jajajaa de NO TE CREO NADA”, “El único que no come cuento carpentier.. Ella ha ido a todo el mundo y se ve más lleva qué quizás por que.. El chef no le cree ni cinco”, “Ni Chris Carpentier le cree a esa soberbia insoportable”, dijeron los usuarios.