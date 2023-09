Las peores ‘embarradas’ por las que ‘odian’ a Juan Pablo Barragán en ‘Masterchef’.

La polémica sigue reinando en ‘Masterchef’ y ahora más que Juan Pablo Barragán se ha convertido en uno de los más “odiados” por la audiencia que alega que es el peor cocinero que hay en el reality.

Y es que a medida que ha ido avanzando la contienda, el público ha podido notar cómo este actor de 42 años no solo no tiene conocimientos sobre las técnicas al preparar sus platos, sino que no tiene sazón ni creatividad al montar sus platos. Y aún así, éste ha sido salvado de delantales negros y hasta lo han apoyado desde el balcón de los que se han salvado de los retos más complejos.

Pero, eso no es todo, hasta ahora este participante también ha sido calificado por sus compañeros y la audiencia como uno de los más “insoportables”, “egocéntricos”, tanto que está a la par de Carolina Acevedo quien al parecer sería su aliada en el programa.

Juan Pablo Barragán es rechazado por el público de ‘Masterchef’

Entre las acciones, actitudes o reacciones que ha realizado Juan Pablo Barragán y por las que se ha ganado el rechazo del público destacan las veces que arremetió en contra de Daniela Tapia a quien consideró “hipócrita”, ya que a su criterio nunca la ha apoyado.

A esto se le suma las veces que se ha aliado a Acevedo y juntos han protagonizado los momentos más tensos entre el resto de sus compañeros. Un ejemplo de ello se dio recientemente cuando éste debió cumplir con el reto para eliminar al próximo concursante y recibió las indicaciones o sugerencias de su “amiga” y eliminaron a Diego Sáenz quien tuvo un mejor plato que el de él.

Aquí se comprobó que habría “una rosca” que lo estaría favoreciendo para llegar a la final. Esto molestó al resto que no lograba concentrarse en la prueba. Además que aseguran que siempre se hace la víctima, el dolido o hasta causar lástima, solo para avanzar en la competencia

También hay quienes recuerdan cómo ante las “agresiones” que ha recibido Martha Isabel Bolaños Barragán hizo hasta llorar en una ocasión a la llamada “pupuchurra” en ‘Betty, la fea’, demostrando así que no ha sido empático ni respetuoso con las chicas del concurso.

Y por si fuera poco, hasta ahora no ha presentado un plato que el jurado califique de excelente, pues siempre todo lo hace para cumplir con los retos, más no para deleitar el paladar de sus comensales.

Con todo esto se ha ganado una gran cantidad de comentarios en contra de los televidentes del reality gastronómico: “Que pereza este man, al principio fue muy chévere pero debió salir hace mucho rato”, “No cocina un carajo , que punta de pendejadas, de lloriqueo”, “Este Payaso de circo quiere victimizarse todo el tiempo, piensa ganar llorando como una Magdalena todo el tiempo”, dijeron en redes.