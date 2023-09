Aunque Mario Cimarro ya habría anunciado que se viene la tercera temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, pocos sabían que en ella podría sumarse el cantante Manuel Turizo.

Así lo dejó ver este guapo cantante de 23 años que ha cosechado éxitos con su música, pero que ahora podría sorprender a muchos al demostrar sus habilidades para la actuación. En su cuenta de Instagram el artista colombiano posó de forma muy seductora bajando de una lujosa camioneta y luciendo un atuendo muy característico y hasta similar al que usan los hermanos Reyes.

Además, acompañó estas imágenes con un texto que expresa lo siguiente: “Pasión de gavilanes nueva temporada”. Ante ello, sus más fieles fans alborotaron las redes sociales con buenos comentarios a este posible ingreso del intérprete de ‘Esperándote’ a la novela escrita por Julio Jiménez.

Manuel Turizo estaría en la tercera parte de ‘Pasión de Gavilanes’

Incluso, el mismo actor Juan Baptista quien interpreta a Óscar Reyes en ‘Pasión de Gavilanes’ se encargó de anunciar que Manuel Turizo estará en la nueva entrega y que estará en el famoso Bar Alcalá en el que siempre se reúnen estos muy guapos hermanos para planificar sus próximas acciones para defender a su familia.

“Manuel Turizo en el bar Alcalá”, eso fue lo que comentó el actor venezolano y con ello se confirmar la participación de cantante y compositor a esta novela que sigue causando furor con sus personajes y con la dramática historia que presenta a sus fieles seguidores.

La foto de Manuel Turizo que lo vincula con ‘Pasión de Gavilanes 3′ Foto: Instagram @manuelturizo

“Que maravillosa noticia no le la voy a perder”, “Eso me encanta, otro guapo hombre en esta novela”, “Ahora de actor, eso me gusta, no me lo perderé”, fue lo que expresaron algunos de los usuarios a quienes les pareció oportuna esta participación en la nueva parte de esta trama que ya se estaría grabando para ser estrenada muy pronto.