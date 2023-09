La razón por la que cambiaron a esta actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ para interpretar a Panchita.

Los fans de ‘Pasión de Gavilanes’ aún no asimilan el por qué Andrea Villarreal tuvo que ser reemplazada por Constanza Hernández para sumir el papel de Panchita en la segunda temporada.

Y es que este personaje se volvió uno de los más carismáticos, ya que era el encargado de amenizar los momentos en el que los hermanos Reyes se reunían en el bar Alcalá para hablar de todos sus planes. Ahí estaba presente siempre esta chica que se ganó el cariño de la audiencia con su talento.

Pero, al estrenarse la segunda parte de esta historia escrita por Julio Jiménez, no hubo quien se inquietara ante la interpretación de la nueva actriz que también caló en el gusto del público, pero del que nadie entendió el por qué de la salida de la actriz original.

Fans de ‘Pasión de Gavilanes’ se molestaron con el cambio de Panchita

El portal El Universal fue el encargado de reseñar el por qué se dio un cambio de forma inesperada sobre el personaje de Panchita para la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’.

Ellos reseñaron que Villarreal no fue convocada nuevamente por la producción de la novela, porque ya no lucía tan “rellenita” como ellos necesitaban que se viera ese personaje, pues entre el descanso que hubo entre una grabación y otra la actriz habría rebajado sin saber que con eso estaría perdiendo el rol que asumió con éxito en la trama.

“A mí me llegó que ella como que se había adelgazado y Panchita era rellenita, eso fue lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un tema de los tatuajes porque creo que Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos tatuajes, eso también. Pero en realidad qué fue lo que sucedió no lo sé”, expresó a People en Español la actriz Zharick León quien se encargó de dar importantes revelaciones de los cambios de la historia.

Por eso, fue elegida a través de un exhaustivo casting, Hernández quien rápidamente se adaptó a ese papel y logró calar en el gusto de la exigente audiencia de este ambicioso proyecto que ya está preparándose para estrenar lo que sería su tercera temporada.