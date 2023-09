“Que alguien piense en los niños”: Carolina Cruz escandaliza mostrándolo todo en ‘Día a Día’

Sin duda, Carolina Cruz, “no pega una”. Y es que la presentadora fue víctima de duros señalamientos en contra de su apariencia que fue calificada de “fuera de foco” y hasta de " no apropiada” para el programa ‘Día a Día’.

Y es que la también modelo no dudó en mostrarse “muy sexy” ante la audiencia del matutino al lucir unos shorts negros y un chaleco negro con blanco con el que destaca su muy tonificada y esbelta figura, así como predominaban sus muy largas piernas. Esto dejó a todos atónitos, pues nadie imaginó que se atrevería a lucir tan “exhibicionista” a tan tempranas horas de la mañana.

A esto se le sumaron una gran cantidad de comentarios entre los que destacaba su “falta de respeto” con el público, pues muchos consideraban poco elegante ese look que parecía de una “quinceañera” o que era ideal solo para una salida nocturna, pero no para presentar un espacio en horario familiar.

Carolina Cruz es sentenciada, una vez más, en las redes sociales

“Ese look no era para horario familiar”, “Que sexy va a estar la cara de lápiz esa. Ella tiene que recordar que tiene 40 años y no 30. Ahora culpen a los filtros en todo caso”, “Está como los duraznos en lata...bien conservada, pero creo que exageró un poco en el vestuario”.

Eso fue lo que expresaron algunos de los seguidores de Carolina Cruz quienes no estuvieron de acuerdo con la apariencia de esta mujer que a sus 44 años ha demostrado que está mejor que nunca y que sabe cuidarse por dentro y por fuera.

En las redes también hubo quienes aseguraron que el amor la tiene “muy guapa” y que todo es producto de la felicidad y jovialidad que siente desde que está de novia con el piloto de 32 años con quien se ha mostrado muy feliz y enamorada.