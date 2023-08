La ex de Jim Velásquez pasa ‘la tusa’ con tres chicos Fotos: Instagram @nicol_triana_18 @jimvelasquezofficial

Aunque todas las miradas están sobre la relación entre Jim Velásquez y Alina Lozano, pocos se han detenido a pensar en la ex del joven de 23 años que dejó de forma inesperada, pero que está pasando ‘la tusa’ con tres chicos, al parecer mejores, que el generador de contenidos.

Nicol Triana es el nombre de esta chica que también da de qué hablar en las redes no solo porque fue reemplazada por una mujer de 54 años, sino, porque luego de su ruptura con el generador de contenidos no bajó la guardia y lo cambió por tres adolescentes quienes no la desamparan y la ayudan a ganar likes en su cuenta de Instagram.

Esto captó rápidamente la atención de quienes no se habían puesto a pensar en el pasado amoroso del novio de la actriz, pues quien goza de mayor reconocimiento es la mujer que le robó el corazón actualmente y que además posee una trayectoria plagada de éxitos, ya que formó incluso parte de la novela ‘Pedro, el escamoso’.

Exnovia de Jim Velásquez tiene tres acompañantes muy particulares

En su cuenta de Instagram, la ex de Jim Velásquez está manejando un contenido muy similar al que ahora está publicando el joven de 23 años, pues ella pasó de postear situaciones comunes que viven las chicas de hoy, ha unos provocativos bailes y videos en los que interactúa con los 3 chicos que ahora no la desamparan.

La ex de Jim Velásquez pasa ‘la tusa’ con tres chicos Foto: Instagram @nicol_triana_18

Y lo peor de todo es que está manejando la misma temática de cómo es lidiar con una relación en la que hay más de 3 personas. Por eso, hay quienes la han criticado y hasta se han sorprendido por la falta de talento y carisma que ella posee.

Incluso, en redes han asegurado que ya entienden el por qué Jim la dejó para correr a los brazos de Alina. Sin embargo, ella hace caso omiso a eso y sigue mostrando cómo es lidiar con un romance entre tres chicos.