Jim Velásquez muestra ‘lo poco hombre que es’: revela intimidades que tuvo con Alina lozano

Si Alina Lozano y Jim Velásquez siguen juntos o no es una de las preguntas que muchos aún se hacen, pues hasta ahora ambos han dado claras muestras de que estarán por mucho tiempo generando contenido como pareja en sus redes sociales.

Esto tiene descontentos a quienes consideran que la actriz de 54 años se veía mejor soltera y manejando un perfil más serio o amigable en su cuenta de Instagram, pero ahora con su aparente “reconciliación”, no solo siguen generándose reacciones en contra, sino que también calificativos cada vez más contundentes para el joven de 23 años quien anda muy “boca suelta”.

“Le gusta el platanito maduro”: la mujer por la que Jim Velásquez ‘cambió’ a Alina Lozano Foto: Instagram @jimvelasquezoficial

Y es que esta “parejita” estuvo recientemente en el programa ‘The Suso’s Show’ y ahí no solo hablaron de su separación y regreso a la escena virtual, sino también de algunos secretos de sus inicios en la relación y cómo este “influencer comediante” logró enamorarse de quien fuera por muchos años su mánager.

Jim Velásquez contó de más sobre su relación con Alina Lozano

“Yo siempre había sentido cosas por Alina y apenas empezamos a hacer contenido de pareja, fue inevitable sentir más cosas. El cuerpo reacciona, yo soy de carne. Yo con Alina empecé a sentir el peluche. Cuando uno está iniciando, las ganas lo dominan”, dijo Jim Velásquez durante su entrevista en ‘The Suso’s Show’ dejando a todos boquiabiertos por el atrevido comentario.

“Esto está mejor que ‘Barbie’”: se burlan de la ‘cansona’ reconciliación entre Alina Lozano y su ex Foto: Instagram @lozanoalina

Incluso, hasta la misma Alina Lozano reaccionó de forma sorpresiva, ya que ella no esperaba que este jovencito, que aseguran puede ser su hijo, hiciera esta confesión tan personal delante de todos. “Amor, pues que yo no me podía controlar contigo”, añadió Jim una vez que la actriz colombiana le preguntó el por qué decía eso.

Ante estas declaraciones, en las redes algunos usuarios lo calificaron de “poco hombre”, “atrevido” y hasta de “sinvergüenza”, pues considera que tras su separación no tiene porque estar divulgando sus intimidades y respetar a la mujer con la que estuvo o está a su lado.