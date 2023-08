Una vez más Jim Velásquez da señales de que, al parecer, sí ama a Alina Lozano y todo ello surgió luego de que su mamá montara todo un plan de “reconciliación” en Cartagena.

Y es que esta pareja que ha anunciado su separación más de una vez sigue mostrando que juntos son la dupla ideal, sobre todo, porque tras varios intentos de despedida regresaron a las redes y con videos en los que una vez más se muestran su amor eterno, pero esta vez están siendo acompañados por la suegra de la actriz de 54 años.

Por eso, se ha sacado la conclusión de que el joven de 23 años estaría emocionado de regresar con su ex, que sí ama, pero necesito de la ayuda de su mamá para lograr este reencuentro amoroso.

Jim Velásquez no puede vivir sin Alina Lozano

“Les cuento que me voy de viaje con mi mamá, nos vamos para la playa, pero, no solo eso, nos vamos con una persona muy especial, mi mamá cuadró todo, mi mamá fue la que cuadró el viaje, nos puso a los dos acá, el hecho es que estamos muy emocionados y no sé qué vaya a pasar”, expresó Jim Velásquez en sus redes sociales y acto seguido todos descubrieron que su invitada era Alina Lozano.

“Esto está mejor que ‘Barbie’”: se burlan de la ‘cansona’ reconciliación entre Alina Lozano y su ex Foto: Instagram @lozanoalina

Y luego de eso, lo que todos han podido apreciar es que el generador de contenidos parece que no puede vivir sin esta mujer a la que le lleva 31 años de diferencia, pues ha sido él y su madre quienes han hecho hasta lo imposible por estar de nuevo juntos.

“Quiere que le cuide al muchacho”: madre de Jim Velásquez anda de cupido con Alina Lozano Foto: Instagram @lozanoalina

“La suegra lo que quiere es que le cuiden al muchacho”, “A la señora les gusta verlos felices no peleando”, “Pobre suegra tratando que de haya la reconciliación”, expresaron algunos usuarios en las redes.