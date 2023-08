“Se siente una ‘mamá gris’ y tiene 3 nanas”: critican mensaje de Laura Tobón

Para Laura Tobón nada pareciera se imposible ni complejo, ya que para muchos ella vive una vida “perfecta”, sin embargo, ella se dio a la tarea de señalar que desde que se convirtió en madre vive en una completa angustia o miedos.

En principio, con este relato, la presentadora y empresaria se ganó el afecto y cariño, así como empatía de quienes llegaron a sentirse identificada con ella, pero al confesar que se sentía una “mamá gris” que no tenía en planes el quedar embarazada y educar a un bebé, más de una se impactó, pues aseguran en redes que si de algo no tiene de qué preocupare es en la crianza del pequeño Lucca.

Sobre todo, porque su esposo el multimillonario Álvaro Rodríguez, se ha encargado de ofrecerle todas las facilidades y comodidades para que ella no tenga que lidiar con su hijo, ya que tiene más de 3 nanas y todas las atenciones, así como lujos.

Critican a Laura Tobón por considerar que no tiene de qué preocuparse en la crianza de su hijo

“Jamás me vi siendo solo mamá, por supuesto siempre me soñé con tener hijos, pero nunca sentí que ese fuera mi único propósito en la vida. Tengo muchas amigas y personas cercanas que para ellas sí es su propósito, y lo admiro un montón, pero esa no soy yo...”.

Así inició su discurso Laura Tobón con el que buscó crear empatía con aquellas mujeres que siempre han necesitado una red de apoyo bien sea para sentirse identificadas en su deseo de no ser madres, así como las que lo han logrado y les toca enfrentar todas las consecuencias de ello.

Cochina, pero feliz: bebé de Laura Tobón da primeros pasos y critican que no le cambia el pañal Foto: @laura_tobon

Sin embargo, más que sororidad, se encontró con un escenario en el que la mayoría le hizo ver que ella no es el mejor ejemplo para hablar de adversidades, dolor o preocupaciones, porque hasta ahora ha contado con el apoyo financiero de su esposo, así como de todas las comodidades y lujos que él le ha dado. Por eso, nadie coincide con ella.