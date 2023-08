Blokecore: esta es la tendencia del vestido que hace llorar a hinchas de Millonarios

Mariana Vargas es una creativa estudiante de diseño de moda cuyo padre, hincha de Millonarios, tenía una camiseta que le dio una idea que a la postre se haría viral: un vestido customizado que para aquellos sin prejuicios, sería una delicia creativa, pero para aquellos más tradicionales (e hinchas furibundos en toda su irracionalidad) una herejía digna de un castigo inquisitorial.

El cielo es azul y mi pañuelo blanco pic.twitter.com/pgHznop6VP — nenibb💌 (@nenibebito) August 16, 2023

Pero más allá de tan subjetivas y apasionadas percepciones, Mariana reinterpretaba una tendencia de larga data en la historia de la moda reciente: el blokecore, la integración de piezas futbolísticas al atuendo cotidiano o la reinterpretación de las mismas desde lo cotidiano hasta el mercado del lujo.

“Siempre he sido muy crítica del blokecore porque me parece una tendencia muy europea. Por eso mismo, a la gente le ha gustado. Y dije, lo haremos con una camiseta de acá a ver qué pasa. Y la idea como tal surgió porque le pedí ropa a mi papá que no usara y entre esas estaba la camiseta. Era fenomenal, pero me quedaba grande y ajustándola por todos lados se veía más linda y quedó como un vestido. Todos en mi casa somos de Millonarios porque mi papá ha sido hincha. Pero esto en realidad fue un experimento, estudio diseño de modas y el blokecore es una tendencia y lo hice por ello. Jamás pensé que iba a polarizarse todo así”, explicó a Nueva Mujer Colombia.

Pero, en ¿qué consiste esta tendencia que tiene orígenes todavía más remotos que un ingenioso vestido?

Fútbol y moda: una historia más allá del blokecore y que remonta a los 90

Ya las estrellas de los 90 tenían algo de moda en sus camisetas, con los pintorescos diseños de FILA. Pero a finales de la década Burberry fue el referente de la subcultura chav, reinante en Inglaterra, donde lo popular se combinaba con el lujo y por supuesto, con lo futbolístico. Todo esto volvió con el auge de aquella década de los últimos años.

Así, Koché y Esteban Cortázar, cada marca a su manera, colaboraron con el Paris Saint Germain. Por su parte, Nike colaboró con Virgil Abloh alguna vez para interpretar esta estética y Demna Gvasalia y Goscha Rubishinskyi, en plena década de 2010 llevaron la corriente hooligan a las pasarelas.

Ahora bien, para comienzos de los dosmiles, ya se hablaba de la estética ‘Brazilcore’, que rememoraba los colores fuertes de la bandera de aquel país, incluida su camiseta. Revivió para Qatar 2022 de la mano del ‘Blokecore’, término acuñado por el tiktoker Brandon Huntley y que evoca familiaridad y evocación, precisamente lo que hacen quienes interpretan la tendencia con camisetas de fútbol. Interpretaciones con más de 347 millones de vistas.

Por supuesto, destacan, como en el caso de Mariana, diseños vintage. Una estética que también pudimos ver con True, la marca de streetwear más famosa de Colombia, en su última colección en Colombiamoda, donde su línea gráfica, colores y combinaciones rememoraban todo ese universo. Incluso pusieron al mismo René Higuita a desfilar.

En cuanto a las marcas de lujo Louis Vuitton, con el debut de Pharrell Williams se veía esta tendencia con una pieza que evocaba toda esta nostalgia. Pero el blokecore no se trata de camisetas: hay zapatillas, bufandas, y todos los elementos que componen el atuendo del clásico hincha.

Así, las Adidas Samba pasaron del fútbol de salón al uso cotidiano, o los guayos en versión mule, como las piezas de Nike x Martine Rose Shox Mule MR4 (nada raro: hay mules de todo, como los que sacó Diesel en su colección primavera verano y que tenían dénim).

De este modo, pudimos ver a Bella Hadid, Kim Kardashian y hasta a Rihanna con guantes de portero en estos meses obedeciendo a la tendencia, como ejemplos pivotales.

Blokettecore: fútbol con cánones de feminidad

Claro, de los ‘cores’ de TikTok salen versiones que son más específicas. En el caso de Mariana y su vestido con la camiseta de Millonarios se podría hablar del ‘Blokettecore’, donde se usan estas camisetas con toques tradicionalmente femeninos como tacones, encajes y faldas, tal y como se vio a la actriz y trendsetter Julia Fox en enero de 2023.

Ahora bien, en Colombia siempre se habla de resistencias a la diferencia. Muy violentas por cierto. En el caso de la aspirante a diseñadora, esta tendencia aún resuena en la esfera digital, y no en una tan tradicional como el fútbol. Una que apenas cambia su mirada (hay que recordar el machismo que enfrentó la última Selección Colombia Femenina en todo aspecto) y que es absolutamente conservadora y totalmente limitada en cuanto a la apariencia.

“La mayoría de comentarios me los he tomado con humor: es innegable que la gente sabe hacer memes muy chistosos. Si bien he sido muy relajada al respecto, hay comentarios que me han dado miedo. En este momento incluso me da miedo ponerme el vestido en la calle. ¿En serio van a atacar a una persona por cómo está vestida? Sé que para algunos la camiseta es ‘sagrada’ como me lo han dicho, pero siento que no de esa manera, yo no hice nada malo ni estaba hablando mal del equipo. O sea, todo lo contrario. Siento que lo hice con todo el amor. Ahora, quiero seguir haciendo una línea con otras camisetas y decirles a estas personas que el mundo de la moda es muy grande y divertido, que tener los cánones limitados es muy aburrido. No todos se pueden vestir igual”, expresa Mariana.

El ‘blokecore’ en Colombia se instaura en las redes sociales y en las esferas urbanas, como pasa con toda innovación sartorial en un país donde los cambios culturales llegan dolorosamente tarde.

Y con la camiseta que rediseñó Mariana, eso sí, se prueba que si bien para la moda mundial no hay nada ‘sagrado’ desde hace décadas, en el país hasta ahora se están enterando del asunto. Y como siempre, de mano de los más jóvenes.