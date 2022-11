‘Brazilcore’: la tendencia latinoamericana que une al fútbol con la moda a puertas del Mundial

La pasión del Mundial de Fútbol vuelve más fuerte que nunca, y no es para menos. Después de una pandemia donde todo era completamente incierto, y sin la posibilidad de saber si estos escenarios deportivos volverían a darse en un futuro cercano, el Mundial de Qatar 2022 tiene a sus aficionados con ansias de que inicie.

De esta manera, la moda y el fútbol no son polos tan opuestos como muchos creerían, pues la Copa Mundial de la FIFA es considerada una celebración. Y con toda la razón, las marcas de moda muchas veces aprovechan estas fiestas para incrustarse en estos nichos de mercado y sacarle el mayor provecho posible. En vitrinas y en tiendas se pueden ver colecciones alusivas a esta competencia y todo con el ánimo de darles a los seguidores acérrimos a este deporte, una manera más informal de demostrar su amor por el equipo al que apoyan.

Ahora, con el mundial a puertas y con una expectativa por las nubes, se han visto marcas como Louis Vuitton, que han decido lanzar una colección cápsula en torno al evento. Esto es algo que la casa de lujo ha venido implementando en varias ediciones del torneo, y este año no fue la excepción. Con una paleta innegablemente sobria y neutra, la marca ha lanzado bolsos y maletines especiales para los campos de juego, y esto por mencionar un ejemplo.

Por otro lado, las marcas que diseñan las camisetas de los equipos, como es el caso de Adidas con la camiseta de México, han ido un paso más allá y ahora se busca darle vida y autenticidad a estos uniformes que los jugadores portan, utilizando detalles distintivos de la cultura autóctona del país, como códices prehispánicos.

Inspiraciones de moda para un fenómeno cultural

Usualmente se puede ver como las inspiraciones para estas colecciones cápsulas suelen llevar los colores y símbolos nacionales del país al que se apoya, tanto de manera literal y gráfica como de manera sobria y discreta, como pequeñas referencias en los detalles sin pasar a más.

En ediciones pasadas de la competencia, otras marcas como Puma, Koché han sacado colecciones de equipos de fútbol en pasarela; Versace lanzó una colección menswear de bufandas de soccer para el Mundial del 2018, y Nike colaboró con el fallecido icono y diseñador de moda Virgil Abloh, sacando jerseys de fútbol y calzados inspirados en este deporte.

Brasil, la inspiración en Latinoamérica para Qatar 2022

Brasil es un enorme referente en el fútbol mundial. Esto, sumado a su multiculturalidad y fortaleza en aprovechar elementos como vanguardia, tropicalismo y experimentación, lo hacen una potencia en moda. Y más aún cuando se trata de plasmar su esencia cultural en colecciones.

Es por eso, que, aunado a toda esta tradición de moda ligada al fútbol, WGSN ha recopilado una serie de macrotendencias que denominan ‘Brazilcore’, donde muestran al país sudamericano como un recopilador de todo este colorismo y desenfado en el streetwear y que viene de una estética que surgió en las áreas vulnerables y que evolucionó culturalmente en los años 90 y dosmiles. La tendencia se hizo viral en TikTok, y celebridades como Hailey Bieber, Anitta y Djonga tienen esta estética. Esto, sumado a las elecciones ganadas por Lula Da Silva vuelven al país centro de esta renovación de símbolos que se traduce en la moda. Además, ya se cumplen veinte años desde que aquel país ganase una Copa del Mundo.

Ahora bien, su traducción se evoca en prendas ligeras, versátiles. Y también, claro, en un streetwear que lo arriesga todo. En Colombia, por ejemplo, marcas como Kappa se encargan de proporcionar estas piezas que se adaptan perfectamente a este estilo.

“Desde hace 10 años Kappa viene desarrollando su línea de moda, con colaboraciones junto a diseñadores italianos se diseñaron varias camisetas de fútbol. Luego, saltaron a lanzar líneas completas con marcas estadounidenses, y recientemente han abierto una nueva línea a nivel global donde los logos de la marca Kappa son los protagonistas.”, afirmó German Morales, Brand Manager de Kappa para la Región Andina en conversación con PUBLIMETRO.

Asimismo, resaltó la importancia de apropiarse del diseño y del arte para crear colecciones de esta categoría: “El streetwear es fiel al movimiento de estilo de vida activo. Buscamos la comodidad del deporte sin renunciar al diseño y al color, Kappa va con Turquía al mundial. Igualmente, se ven colecciones que evocan la herencia atlética en el fútbol. Es decir, en prendas de streetwear encontraremos colores que se usaron en los 90 en los equipos de fútbol, como el Real Madrid.”

Por otro lado, como parte de toda la tendencia atlética para esta temporada deportiva, FILA también se sumó con su colección junto a Haider Ackerman, el afamado diseñador francés de origen colombiano conocido por su riqueza multicultural y su sentido único de la moda.

“Me sorprendió mucho cuando FILA me contactó con la idea de colaborar. Las cosas desconocidas hacen que mi corazón lata más rápido, porque creo en el poder de lo inesperado, así que acepté el desafío de buena onda. Al visitar los extensos archivos de la FILA me llamó la atención cómo deportistas elegantes estaban en el campo de juego en el pasado. Mi objetivo es profundizar en eso, manteniendo la sensación de sorpresa que es tan importante para mí”, dijo el creador acerca de su colaboración.

Esta colección que se lanzará el próximo 17 de noviembre con un desfile de moda en Manchester.