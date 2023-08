Wendy Guevara ganó ‘La Casa de los Famosos’ y desde entonces todo ha sido elogios para ella, sin embargo, también han surgido algunos detractores que quieren acabar con su felicidad.

Y es que la actriz trans Karla Sofía Gascón arremetió en contra de la influencer mexicana asegurando que ella es “una farsa” y hasta llegó a decir que está abusando de su exposición solo para obtener fama y reconocimiento. Esto alarmó a los seguidores de la mexicana, pues hasta ahora la mayoría opina que gracias a su trabajo a través de las redes sociales es que ha podido cambiar la mentalidad de muchos.

No todo han sido halagos para Wendy Guevara: esta actriz trans le saca “trapitos sucios” Foto: Instagram @karsiagascon

Pero, “Karla” fue más allá y reiteró que está cansada que la comunidad trans aplauda a ese tipo de personas que solo buscan un mérito propio y no global, ya que a su criterio, ella no logrará visibilizar, ni cambiar las agresiones que muchos siguen cometiendo en contra de ellas.

Atacan a Wendy Guevara tras su triunfo en ‘La Casa de los Famosos’

“Me importa un pimiento quién gane #LCDLFMEXICO #LACASADELOXXO #LTIENDADELF como se llame. No sé quién es Wendy ni Windy ni Wond...Es más, estoy hasta la madr* del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT TRANS de ciertos personajes y medios para obtener relevancia”.

Eso fue lo que comentó la actriz trans Karla Sofía Gascón tras saber que Wendy Guevara era la mujer trans que estaba ganando ‘La Casa de los Famosos’. Y aunque en tan solo minutos ella fue agredida por los fans de la mexicana, no se quedó callada y siguió su discurso alegando que no quiere que la comparen ni igualen con ella.

“No tengo nada que ver con esa gente. No tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico. Ni me gusta lo que hacen ni lo que dicen ni me los creo. Igual que no me creí a tantos que estuvieron a mi lado. De favor: dejen de compararme...Precisamente quiero acabar con ciertos estereotipos que, tantos, llevan como bandera y que tanto daño hacen...”, añadió Gascón quien dejó a todos impactados con su reacción en la que evidencia que no está a gusto con el manejo que le está dando Wendy a la comunidad trans.