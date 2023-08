Esta era la casa y barrio en el que creció Wendy Guevara: no tenía techo ni comodidades Foto: Captura de Youtube: La Casa de los Famosos (ca)

La final de ‘La Casa de los Famosos’ en vivo sigue causando reacciones luego de que se conociera que Wendy Guevara era la ganadora de esta temporada, rompiendo así con mitos y tabúes sobre la comunidad trans.

Incluso, hay quienes aseguran que su actual triunfo representa una apertura a la inclusión, sobre todo en la sociedad mexicana en la que muchas veces han sido rechazados o hasta atacados de forma mortal, solo por lucir diferente. De ahí, que ante el revuelo o furor que ha causado esta influencer, en las redes se esté reviviendo gran parte de su pasado que fue duro y complejo de asimilar para ella.

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para seguir adelante y mantener su autenticidad, así como su humildad, pues como se ha colado de nuevo en las redes, ella y su amiga Paola Suárez no olvidan parte de su esencia en la que vivieron tantas carencias que no les da pena y por eso la muestran con orgullo.

Desde que se conoció que en la final de ‘La Casa de los Famosos’ Wendy Guevara era la ganadora, no hubo quien no celebrara con alegría, pues muchos recuerdan cómo a través de su canal de Youtube ella muestra cómo vivía “arrimada” en la humilde, pero cálida casa de la abuelita de su fiel amiga Paola Suárez.

Ahí se puede percibir cómo las condiciones de la vivienda no eran las mejores, pues ese lugar no contaba con techos seguros, puertas, ni muchos menos tenía las condiciones de privacidad ni para realizar los servicios básicos de baño o cocina.

Incluso, ellas aseguran que el árbol de guayaba que sigue en el frente de la casa les sirvió para alimentarse en más de una ocasión que no tenían para comprar comida. Sus frutos eran ideales para matar el hambre.

Cuando llovía era toda una tortura, pues el cuarto en el que reposaba Wendy no tenía techo, por lo que ella debía buscar una zona en la que menos agua caía para resguardarse y aún así ella no huye de su pasado, pero sí da gracias a Dios por todo lo que ha logrado cosechar hasta ahora y todo lo muestra con nostalgia y sencillez.