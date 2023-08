¿Se volverá sexy como en la vida real? Nicolás Mora y sus insólitas condiciones para regresar a ‘Yo Soy Betty, la Fea’.

Hasta ahora la tercera parte de ‘Yo Soy Betty, la Fea’ sigue causando expectativas entre los fieles seguidores de esta historia, pero lo que más inquietud ha causado es el saber si personajes como el de Nicolás Mora estarán de vuelta.

Por eso, el actor ha causado revuelo hasta en sus redes sociales en las que no paran de preguntarle si estará en la nueva entrega o si una vez más ignorará el llamado que le han hecho para formar parte de la nueva historia que está ya en etapa de grabaciones.

Y con ello, ha causado más zozobra, pues hay quienes se preguntan si volverá más guapo o mantendrá la imagen bohemia o nerd que tenía anteriormente.

Sin embargo, éste se ha mantenido hermético hasta el punto de que no ha querido dar detalles sobre ello, por el contrario, dio una contundente declaración sobre el hecho de que le resulta muy complejo asumir de nuevo ese rol que le dio la fama, ya que más nunca lo volvió a considerar ni para las múltiples obras de teatro o versiones que se han hecho sobre esa historia.

¿Volverá Nicolás Mora a ‘Yo Soy Betty, la Fea’?

“‘Mario estamos pensando en hacerlo’, y yo me quedé estupefacto, pensando en qué estaba pasando porque, aunque no creas, me da miedo volver... siempre son 20 años en los que yo no he hecho el personaje. Además, yo no estuve en las obras de teatro, no he participado de esos ‘revivals’ porque respeto mucho a Nicolás Mora y me parece un gran personaje, entonces todavía necesito digerir muy bien esto”.

Eso fue lo que expresó el actor Mario Duarte durante una reciente entrevista que le hiciera Carlos Ochoa y que reseñó Revista Semana en su portal. Ahí también comentó que no sabe qué pasará, pues tiene muchas dudas sobre ello, porque también quiere hacer una buena negociación para su posible regreso.