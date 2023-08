Irreconocible: así luce ‘Betty, la Fea’ tras filtración de imágenes de las nuevas grabaciones.

Los fans de ‘Yo soy Betty, la Fea’ están más que emocionados con todo lo que está por suceder en la tercera parte de esta emblemática y exitosa novela.

Por eso, no hay quien no se quiera perder ni un detalle de lo que pasará en esta historia en la que aún están por confirmarse el regreso de algunos personajes como Nicolás Mora, interpretado por el guapo actor de 58 años, Mario Duarte. Sin embargo, una de las que mayor expectativas ha generado es Ana María Orozco quien parece que vuelve a su look original y esto sorprendió a sus fans.

A través de TikTok, los fieles seguidores de esta trama pudieron ver un fragmento de lo que están sucediendo con las grabaciones hasta el punto de poder notar cómo lucen sus protagonistas, entre ellos la famosa Beatriz Pinzón quien parece que retomará la imagen con la que cautivó al mundo entero, nada que ver con lo que la mayoría se imaginaba.

¿Cómo van las grabaciones de ‘Yo soy Betty, la Fea’?

Pero, lo que más captó la atención de todos es que se puede apreciar a gran parte del elenco de ‘Yo soy Betty, la Fea’ entre las que destacan el famoso “Cuartel de las feas”, así como una joven Beatriz Pinzón con quien pareciera que fueran a revivir parte de su pasado cuando era tan solo una secretaría en ‘Ecomoda’.

La usuaria identificada como @virgen_sandrisima publicó dos videos en los que asegura que está viviendo el mejor día de su vida, pues se topó sin saberlo con las grabaciones de la nueva parte de esta novela que es su favorita.

@virgen_sandrisima Respuesta a @yoshifootgirl No imaginan mi felicidad al encontramelos a todos ❤❤❤✨ ♬ sonido original - Virgen_sandrisima

Además, dio el spoiler de que Betty vuelve a ser “fea”, mientras que Don Armando se ve más galán que nunca. Todo ello causó conmoción, porque nadie entiende qué pasará con la protagonista de esta historia creada por Fernando Gaitán, pero también celebran que al parecer la llamada “peliteñida” sí estará de regreso en esta nueva parte, ya que hasta ahora eso era todo un misterio.