¿Le tuvo miedo a Shakira? Hamilton da motivos para asegurar que no quiere nada con ella

La noticia de que Shakira vuelve con Piqué le está restando protagonismo al posible romance con Lewis Hamilton, esto podría ser la causa principal por la que el piloto de Fórmula 1 quizás ya no quiera saber de ella.

Y es que ante las posibles e insistentes pruebas y contundentes rumores de que la cantante sostiene un idilio clandestino con el británico de 38 años, éste podría estar muy molesto, pues al parecer él no quiere nada con ella y no sabe cómo desmentir la matriz de opinión que se ha generado entre ellos, ya que no quiere herirla y sobre todo que no le grabe un tema como lo ha hecho con Piqué.

¿Amores prohibidos? Shakira y Lewis Hamilton se citan “en secreto” (Eric Alonso / Qian Jun/MB Media/Foto: Getty Images)

Esta información la revelaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez quienes a través de su podcast ‘Las Mamarazzis’ siempre dan aportes significativos y provenientes de las fuentes más cercanas a estas personalidades. Ahí, ella confesaron que el hectacampeón está “muy molesto y harto” de que crean que tiene un romance con la barranquillera.

Hamilton dice estar “harto” de Shakira

“Él se siente molesto porque ella quiere hacer creer que existe una relación entre ambos”. Eso fue lo que expresaron las periodistas ante la “supuesta” relación secreta que Shakira sostiene con Hamilton.

A su criterio, hasta ahora el equipo de trabajo de la cantante es quien ha hecho hasta lo imposible para que la barranquillera esté presente en todos los eventos importantes del piloto británico, para así conectarlos y que se generen ese tipo de rumores.

“Hay total libertad”: Jordi Martín confiesa la verdad sobre la relación de Shakira y Lewis Hamilton (Instagram: @shakira / @lewishamilton)

Incluso, aseguraron que la artista de 46 años sería varias veces rechazada por el guapo piloto que no ha querido recibirla en su camerino previo a las carreras, porque no le gusta que nadie lo moleste ni abrume antes de cada competición.

Incluso, las invitaciones a los premios como el GP de Miami las ha realizado el equipo de marketing, más no el hectacampeón como se ha querido mostrar en las redes, es decir que hasta ahora Lewis no ha incentivado ningún encuentro con ella, pues no le gusta que nadie interfiera en su éxito ni fama.

Shakira y Lewis Hamilton 2023 Shakira y Lewis Hamilton 2023 en rumores de noviazgo

De ahí que ya muchos entienden el por qué de sus salidas con otras importantes figuras del deporte y de la actuación con quienes se ha paseado de forma pública y sin inconvenientes, mientras que a la colombiana la ha evadido hasta ahora para no intensificar más los rumores de que hay algo entre ellos, pues la realidad es que está “harto” de todo lo que ha surgido en torno a un posible amorío entre ellos.