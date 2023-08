“No pudo con Shakira ni Latinoamérica”: Piqué se rindió y Clara Chía ‘paga el pato’

Muchos se preguntan Clara Chía de dónde es, pues al parecer deberá hacer maletas y regresar a casa, pues Piqué le estaría dando la estocada final para así demostrar que una vez más apoya a Shakira y que sí ama a sus hijos por sobre todas las situaciones.

Todo esto “boom” se originó luego de que la periodista Lorena Vázquez, conocida por su podcast ‘Las Mamarazzis’ revelara que el deportista está más que consciente de que no vinculará a Milan y Sasha con su actual novia, porque quiere mantener el entorno cordial con la barranquillera y, por supuesto con los pequeños.

Shakira asistió a los Premios Juventud acompañada por sus hijos, Sasha y Milan | (Gladys Vega/Getty Images)

“No, yo no creo que eso vaya a pasar este año. Por lo que me comenta su entorno más próximo, él de momento quiere separar a Clara Chía de sus hijos. Si es cierto que la conocen, pero nada más”. Con esta contundente declaración, la artista colombiana y Latinoamérica entera celebran esta aparente victoria.

¿Clara Chía seguirá con Piqué?

Y es que desde que Piqué inició su relación con Clara Chía ha tratado de que sus hijos empaticen con esta joven española de 24 años, sin embargo, Shakira se ha mantenido firme en su intención para que esto no suceda.

Por eso, han surgido miles de conflictos internos entre la cantante y el deportista quien ahora se estaría doblegando hasta el punto de estar en sintonía con la colombiana quien hasta impidió que los pequeños asistieran a la boda de su tía Marc para así no coincidir con la “moza”, calificativo que le han dado sus haters.

Clara Chia La novia de Piqué parece estar incómoda con los hijos de Shakira (Gladys Vega/Instagram, Getty)

Desde entonces, el exfutoblista no se ha opuesto y por el contrario, ahora le abre una ventana de paz y armonía a la relación tan compleja que mantiene con su ex para que así sus pequeños no tengan que pasar por más presiones, acoso o bullying de la prensa y hasta de sus amiguitos quienes también los han cuestionado por estar en medio de esa terrible tormenta.

Con esto queda esperar si la estudiante de relaciones públicas estará de acuerdo, ya que significaría que Piqué se estaría rindiendo ante Shakira y esto es algo que Latinoamérica unida aplaude.