Impresionante. Así ha sido el cambio físico que ha tenido, Ana María Polo, mejor conocida como la Doctora Polo quien a sus 64 años aún sigue deleitando a todos con su programa ‘Caso Cerrado’ y en el que deja ver que sigue siendo una fiel defensora de la justicia.

Sin embargo, a pesar de que ella goza del cariño y aceptación del público, pocos pudieron reconocerla a través del video que se viralizó en TikTok, pues aparece al lado de una fiel seguidora enviando un saludo, pero se percibe un poco más “descuidada” de lo que habitualmente ven sus seguidores a través de la pantalla chica.

Impresionante cambio: así ha sido el antes y después de la Doctora Polo Foto: Instagram @anapolotv

Y es que en cada transmisión se le puede ver regia, elegante, con carácter y sobre todo maquillada y muy arreglada, situación muy contraria en la que la consiguió la usuaria llamada @itsitati_7 quien la mostró muy al natural y dejó boquiabiertos a todos, pues pocos lograron identificarla hasta que la escucharon hablar.

El cambio físico de la Doctora Polo ha sorprendido a todos

“Les quiero desear un día bello, un verano maravilloso y un ‘Caso Cerrado’ para que cerremos todos los problemas que tenemos en la vida y nos sintamos mejor”. Esas fueron las palabras que expresó la Doctora Polo en la cuenta de esta joven fan que se la topó en la calle y para su sorpresa recibió mucho cariño de su parte.

El agrado fue tal que la chica no escatimó en publicar el saludo en sus redes logrando así una gran cantidad de likes, pero también miles de reacciones en las que todos coincidían que la irreverente abogada de ‘Caso Cerrado’ lucía muy diferente hasta irreconocible.

Impresionante cambio: así ha sido el antes y después de la Doctora Polo Foto: Instagram @anapolotv

“Lo que pasa es que uno está acostumbrado a verla por Youtube o por Telemundo siempre inmortalizada en el tiempo pero ella tiene raaaato que no graba”, “La vejez es una bendición no todos llegamos a esa bendición”, “Sino es por la voz no la reconozco”, “Mi Doctora Polo está mayor, pero se ve igual de bella”, expresaron en las redes.