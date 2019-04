FOTOS: Seguidores aseguran que la doctora Polo está engordando y estas imágenes lo demuestran

View this post on Instagram

Feliz viernes para todos… como les he estado comentando estoy preparando para mi canal de youtube un especial en donde estaré leyendo y contestando parte de sus cartas, para debatir con ustedes alguna duda que tengan y también conocerlos un poco mas, ya mas adelante les dire exactamente como lo haremos, un afectuoso abrazo y disfruten de un excelente fin de semana…#anamariapolo