“Corre, Clara, Corre”: señales que le estarían indicando que es hora de que deje a Piqué.

A sus 36 años Gerard Piqué está demostrando que al parecer está “madurando”, sobre todo luego de que se conociera que le está dando ya la prioridad a sus hijos y no a Clara Chía.

Esto ha desatado los rumores de que algo podría no estar bien en su relación, pues el deportista se está rindiendo no solo ante su ex Shakira, sino también ante Latinoamérica completa al ceder en sus decisiones de no coincidir ni mucho menos compartir momentos con Milan, Sasha y la chica de 24 años.

Clara Chía Martí La novia de Piqué ha recibido críticas por su figura (@3gerardpique / @shakira/Instagram)

Esta polémica revelada por Lorena Vázquez, a través de su podcast ‘Las Mamarazzis’ ha sido una evidente señal para la estudiante de relaciones públicas quien debería estar percatándose de que ella no es tan importante para el español, pues hasta ahora no la ha defendido ante el mundo y, por el contrario, ahora la deja más en desventaja sobre la madre de sus hijos.

¿Shakira y Piqué volvieron?

¿Shakira y Piqué volvieron? Esa es una de las interrogantes que surgieron ante la noticia de que el español estaría complaciendo una vez más a Shakira en cuanto al respetar la decisión de no “mezclar” a sus hijos con Clara Chía.

Es por ello que en las redes sociales le han comentado a la joven que sea inteligente y que sepa descifrar todas las señales que éste ha realizado en los últimos meses y que podrían esta desestabilizando su relación, tanto que cada vez es más evidente como ella no está asistiendo a sus recientes actividades con la Kings League.

Y aparte, se ha rumorado de que esta chica rubia ya no estaría tan amorosa como antes con él, hasta el punto de que tampoco está eligiendo los mejores atuendos para los compromisos públicos y sociales de su amado quien ha sido catalogado de “payaso” y “mamarracho”, pues cada vez se nota más desatendido.

Además, hay quienes aseguran de que Piqué no es un hombre estable que podría darle la garantía de una estabilidad emocional, pues así como hizo con la colombiana lo puede hacer con ella, no en vano surgieron rumores de su posible amorío con otra joven abogada, así como otras chicas que alzaron su voz para delatar sus infidelidades y malos tratos.

Piqué vuelve a ser tendencia pero está vez por el precio de su vestimenta. Metro Ecuador

Con ello, Clara Chía debería huir de sus brazos, pues su futuro es incierto con este exfutbolista que aseguran estaría además a punto de quiebra en sus negocios, así como en su vida personal en la que no ha sabido gerenciar nada sin el respaldo de la barranquillera.