Valeria Duque: ¿Quién es la causante de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro?

El anuncio de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro tomó por sorpresa al internet y en especial a sus seguidores. Las cosas parecían ir como viento a popa y hasta había un compromiso de por medio.

Pero según comentó la revista People en Español, que a pesar del amor que hay entre ambos y los planes que tenían, deben terminar su relación y separar sus caminos.

Al inicio ninguno se había referido a la ruptura, pero las especulaciones de la ruptura gracias una presunta infidelidad por parte del intérprete de “Te felicito”, después de ser visto de vacaciones con Shakira el cantante salió al frente a contestar y tratar de desmentir dichas acusaciones

“Durante todos estos años, ustedes han sido parte de mis logros profesionales como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad” comentó Rauw Alejandro.

Aún así, la identidad de la mujer ya salió a la luz, y se sabe quien fue la encargada de acabar el romance de Rauw con Rosalía.

Se trata de la modelo Valeria Duque, cuyo nombre se volvió tendencia al ser señalada en un hilo de Twitter como la mujer con la que el puertorriqueño engañó a Rosalía.

¿Quién es Valeria Duque y en que programa colombiano salió?

Valeria Duque es periodista, influencer y modelo colombiana que destacó por su participación en reality del Canal Caracol “Desafío 2018: Súper Humanos”, además crea contenido de estilo de vida saludable.

La paisa también es madre de un niño, y en redes sociales se le puede ver constantemente de viaje. Ha visitado destinos como Roma, Tulum, Los Ángeles, Nueva York, entre otros.

En 2018, Duque entró a las pantallas de Colombia, uniéndose al elenco del programa de Caracol Televisión.

Durante su paso, la modelo fue relacionada con el jugador de futbol colombiano James Rodríguez y con otro compañero del mismo reality.

En el concurso, la modelo formó parte del equipo Antioqueños, hasta la semana 3, la última de su participación, cuando fue removida a los Cafeteros y, en la jornada 4 renunció a Playa Infierno.

En los últimos años, Valeria Duque ha compartido su amistad con la también modelo Laura Sánchez, su mejor amiga y cómplice en varios proyectos, incluyendo su participación en “Desafío”. Incluso, en el hilo de Twitter que las relacionó con Rauw Alejandro, la también influencer fue mencionada.

“Las llamaré Lalita (Laura Sánchez) y Venita (Valeria Duque). Ellas son mejores amigas, comparten todo. Son bastante reconocidas. No solamente por ser modelos, sino porque participaron en realities, campañas de moda famosas, vídeos de reggeatoneros famosos, tienen marcas de ropa, etc.”, explica la usuaria de Twitter.