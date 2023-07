Las pruebas que demostrarían “el cachoneo” de Rauw Alejandro con modelo colombiana

La relación de Rosalía y Rauw Alejandro llegó a su fin, y el artista urbano tuvo que salir a pronunciarse ante la oleada de críticas que se desató su rumoreada infidelidad con la modelo antioqueña Valeria Duque.

La pareja que tuvo una relación de 3 años parece no haber terminado de la mejor manera, y los recientes posteos de la artista española demuestra que su ex fue el causante de dicha ruptura, y tuvo que salir a dar explicaciones.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja”, inició su mensaje el cantante de ‘Saturno’ en su mensaje desde su cuenta de Instagram.

“Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o de una infidelidad”, aseguró el cantante.

El cantante no comentó sobre la ola de comentarios y supuestas confirmaciones que aseguran su infidelidad con Valeria Duque, exparticipante del ‘Desafío’, causando que Rosalía le pusiera el punto final a la relación.

“Durante todo este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas y, por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, finalizó.

Pero en redes sociales le sacaron sus trapitos a la luz, y le cayeron encima por mentir en su “disculpa” pues su historia no concuerda con todo lo que ha salido a través del internet desde que se confirmó la ruptura.

Las pruebas que demuestran que Rauw Alejandro está mintiendo sobre su ruptura con Rosalía

Usuarios en Twitter, empezaron a recolectar todo tipo de pruebas que demostraran que Rauw Alejandro en efecto, mentía, iniciando por el hecho de que “habían roto hace meses”.

Esto lo empezaron a desmentir en diversos mensajes de redes sociales, pues los fans de Rosalía le recordaron que en marzo salió su proyecto musical en conjunto “RR” y anunciaron su compromiso.

Además, Rosalía le envió un mensaje por medio de una presentación que la cantante estaba dando en el festival Loolapalooza, donde le demostraba cuanto lo amaba, y esto no tiene “meses” de suceder, pasó hace menos de un mes.

Primero de todo, rauw menciona que lo dejaron hace unos meses, cuando en Marzo salió RR y lo de su compromiso. pero mismamente este video es del mes pasado pic.twitter.com/hCSGCPPkCo — 🌚 (@ikerbeceiro) July 26, 2023

Y a esto, le sumaron varias imágenes de Rosalia llorando, lo que preocupó a los fanáticos de la cantante de “Con Altura”, y se empezaron a levantar sospechas sobre el estado de la relación.