‘Desafío The Box’: estos son los ganadores de la temporada 2023

Ganadores de 'Desafío: The Box" 2023 (Instagram)

La temporada 2023 de “Desafio: The Box”, estuvo cargada de emociones y tras emitirse su ultimo episodio, ya se sabe que Aleja y Sensei son los ganadores de esta oportunidad.

La victoria se dio después de que ellos lograran vencer en el “Box Negro” a Guajira y Yan, respectivamente, y se llevaron cada uno un total de 400 millones de pesos, además de llevarse las añoradas copas de victoria con sus nombres inscritos.

Esta fue una final muy comentada y esperada por los televidentes, y se nota que en realidad se la sufrieron a lo largo de las pruebas finales para disputar la pareja ganadora, y los finalistas dieron lo mejor de sí en cada uno de los momentos.

Más allá del dinero, tanto Aleja como Sensei ven en esta anhelada victoria un sueño cumplido, pues pudieron demostrar de qué están hechos y todas las capacidades que tienen para salir adelante.

Aleja del 'Desafío The Box' responde a quienes dicen que no merece estar en la final Foto: Captura de YouTube

¿Que harán los ganadores del ‘Desafío The Box 2023′ y que harán con el dinero que se llevaron?

Ahora bien, son muchos los televidentes que se cuestionan acerca de a donde irán a pagar las millonadas que Aleja y Sensi ganaron, y cuales son sus planes con estas enormes sumas en sus cuentas bancarias.

Sensei comentó que su premio por ser el campeón del Desafío The Box 2023 ira destinado a sus lujos personales:

“Siempre he planeado con mi novia en invertir en propiedad raíz, un viaje para mi familia, meterle dinero al gimnasio y nadie sabe, pero conozco del proyecto que tiene Yan y le voy a colaborar con la terminada de su casa”, comentó ‘Sensei’.

Este concursante se lleva un acumulado de 420 millones de pesos. Aparte del premio mayor, acumuló los otros 20 durante su paso por el reality, y donde perdió bastante gracias a situaciones que tuvo que vivir con su equipo, obligándolo a gastar de sus ahorros en la competencia.

En cuanto a Aleja, junto a gran suma logró un acumulado de 408 millones de pesos, y esos ocho millones extra no fueron fáciles de conseguir, pues tuvo que pasar por condiciones bastante difíciles y los equipos donde estuvo muy pocas veces ganaron premios.

Aleja, confesó que su dinero ira para dale a su abuela, la finca de sus sueños. Así lo expresó muy emocionada:

“Yo le prometí a mi abuela que si me ganaba el Desafío The Box le terminaba de construir la finquita, entonces vamos por esa finca de lujo, también siempre he soñado con mi apartamento, además de invertir en mi emprendimiento que es Olimpya Sport”, comentó la ganadora.