“Llorones”: Duras críticas a los participantes de “Desafío: The Box” por pedir primeros auxilios.

La popular competencia del Desafío: The Box, continúa con el pasar de las emisiones. En este reality que suele ser transmitido anualmente a traves de la señal del Canal Caracol, muestra a los participantes del concurso afrontando variedad de pruebas físicas, que determinarán el próximo ganador de esta temporada.

Con el paso de los años, los retos y pruebas se han vuelto más duras, aumento el nivel de exigencia física y resistencia que estas requieren, y algo que ha tenido muy descontenta a la audiencia, son justamente las habilidades de los competidores de esta temporada, pues sienten que su capacidad es muy inferior, comparada con los concursantes en ediciones pasadas.

Para muchos, el hecho de que sean repetidas las ocasiones en que los concursantes deban pedir primeros auxilios y se vean obligados a pedir tiempo fuera de la competencia, ha hecho que luzcan ‘débiles’, y que la selección de participantes para la temporada del 2023 fue bastante ‘mediocre’.

“Llorones”: Duras críticas a los participantes de “Desafío: The Box” por pedir primeros auxilios.

Y es que muchos incluso se han ido al extremo de comparar las ediciones anteriores. Algunos cibernautas se han dado a la tarea de buscar clips de archivo de otros años, y afirman que en efecto, el rendimiento y la calidad de los participantes deja mucho que deseas, y por redes sociales no han sido tímidos a la hora de catalogar en especial a los hombre, de ‘no aguantar nada’.

“Esta gente en un desafío de verdad no aguantan medio día.”, “Estuve viendo unos capítulos del desafío 2017 y me decía: -”Los competidores de este año no aguantan ese voltaje”, “Que decepción esos hombres del desafío este año que llorones le meten mas las mujeres enserio, los de Alpha no han pasado por nada pa conocerlos”, “Este no es el desafío the box si no de llorones, es en el que más han llorando en menos tiempo”, o “SE HA DICHO!! este es el desafío de los hombres llorones... no es por qué no podamos llorar, pero no tienen ni 10 días en competencia y a están jodidos”, son tan solo algunos de los comentarios donde se despachan contra el programa.

#DesafioTheBox2023 no es por nada pero prefiero mil veces el desafío the box 2021 que eso sí fue competencia no como esta temporada 🥲🫤 — maria juliana gomez (@majojumi) April 26, 2023

man en ese desafio todos son re llorones wtf el año pasado ni maleja se quejaba tanto , y aun hay 4 equipos #DesafioTheBox #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox2023 — Davidsito || PINKCHELLA 💗🖤 (@pocky_jd) April 11, 2023

Este actor formó parte de ‘El Desafío’ y ahora actúa en ‘Ana de nadie’

Él no es otro que Pedro Falla, quien se dio a conocer a través de su participación en dos temporadas del reality de Caracol y además porque protagonizó tres ediciones del famoso programa ‘Tu voz estéreo’ donde dio sus primeros pasos en la actuación. A través de esta exposición, las chicas se deleitaron con su porte de galán, así como su carisma y talento, por eso no tardó en formar parte en otras exitosas producciones como: ‘Enfermeras’ y ‘¿Dónde está Elisa?’. Luego de ello, su carrera ha estado colmada de interesantes proyectos como Ana de nadie.

Pero, lo más sorprendente de todo es que cuando comenzó a mostrarse en la televisión él tenía tan solo 25 años y hoy a sus 46 luce igual de joven, así como galante y atractivo para las chicas quienes consideran que es uno de los actores más talentosos y guapos de esta novela en la que interpreta a Lorenzo.

“Está igualito”, “Yo veía ese huesazo de #ExpedicionRobinson por la emoción que daba...La emoción era Pedro Falla”, “Tenía tiempos sin verlo en la tv, se conserva joven”, “Ese hombre parece haberse metido en una máquina antienvejecimiento”, “Quiero del Botox que se inyecta”, “Ese man no envejece, que pase el tip”, “No le pasan los años se ve genial”, fueron algunos de los comentarios que desató la imagen que fue publicada por el experto en novelas y televisión Carlos Ochoa y en la que aparece Pedro Falla quien actualmente trabaja en la exitosa novela ‘Ana de nadie’.