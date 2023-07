La muerte de Dolores en ‘Ana de Nadie’ dejó indignada a la audiencia: “se va a quedar sola”

En los últimos capítulos de ‘Ana de Nadie’ ya van varias situaciones inesperadas que hacen dudar a los televidentes sobre como será el verdadero final a la historia de Ana, que ha sido de las favoritas entre colombianos.

Y aunque esta nueva versión se ciñe en muchos aspectos a la historia original que fue lanzada hace 30 años, llamada ‘Señora Isabel’, hay quienes desean que se le hagan modificaciones a la trama para que tenga sentido con la sociedad actual.

Pero los recientes eventos, como la inesperada muerte de la madre Ana, la señor Dolores, efectivamente fue un momento que dejó a la audiencia impactada y a la vez preocupada sobre lo que significaría el final de esta historia.

Otro producto que va arruinar RCN: “por favor que no termine mal ‘Ana de Nadie’ Foto: Instagram @anadenadie_rcn

Televidentes no dudan en afirmar que Ana “se va a quedar sola” en el final de ‘Ana de Nadie’

Y es que con el paso de los días, se acerca el cierre de esta historia que según ya lo confirmó su protagonista Paola Turbay, no regresará para una segunda temporada (por ahora), y a pesar de que ha sido muy pedida.

La escena que ya fue subida de igual manera, muestra como Ana entra a ver a su madre al cuarto, y se le hace extraño que estaba arreglada y vestida pero aparentemente dormida.

Al tocarla, se da cuenta que su mamá estaba helada, y allí entiende que no está durmiendo, sino que había fallecido. Ella, entra en estado de desespero y llama a Horacio, pero no hay mucho que se pudiera hacer.

Los televidentes no venían venir eso, y afirman que ahora si van a dejar a Ana sola: sin Joaquín, sin Horacio y sin su madre, y esto es algo que los tienen lamentándose en los comentarios en redes sociales:

“No me parece el final, así no es la realidad, al menos en nuestro presente, uno debe ser feliz y estar con la persona que lo hace feliz, no quedarse en una relación, por lástima, por los hijos o peor aun por costumbre.”, “La muerte que hacia falta para que Ana sea de nadie, ni de horacio ni de Joaquin... Que final tan charro”; o “Que pereza, toda la novela estuvo interesante. Ahora esa recta final se va a tirar todo. Solo falta que Joaquín ahora será el malo por no decir las cosas, Ana no lo perdona y él se va a otro país con Magdalena”.